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Видала себе: дівчина Леонардо Ді Капріо ненароком "засвітила" вагітність

Новость на русском → США, П'ятниця 12 лютого 2021 15:57
Видала себе: дівчина Леонардо Ді Капріо ненароком "засвітила" вагітність Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Автор: Lite

Восени минулого року світ облетіла радісна новина про те, що голлівудський серцеїд Леонардо Ді Капріо нарешті стане батьком. Молода кохана 47-річного актора спровокувала дані чутки своєю розповнілою фігурою. Але пізніше дівчина знову стала постити фото зі своєю звичною формою, чим тільки збила фанатів з пантелику. І чутки про її вагітність вщухли.

Нову хвилю подібних розмов Каміла Морроне викликала своїм б'юті-перевтіленням - дівчина обстригла собі чубок, що поспішила показати у своєму Instagram. Здавалося б, 23-річна модель і актриса не зробила нічого такого. Але уважні користувачі мережі звернули увагу на деталі.

Так, нова зачіска, на їхню думку, стала лише приводом відволікти громадськість від справді важливої теми її вагітності. А по-друге, жінки в очікуванні дитини часто роблять собі стрижки, які допомагають приховати округлі форми і щічки. І останній аргумент - майбутнім матусям дуже хочеться змін у зовнішності та експериментів.

Видала себе: дівчина Леонардо Ді Капріо ненароком &quot;засвітила&quot; вагітністьВидала себе: дівчина Леонардо Ді Капріо ненароком &quot;засвітила&quot; вагітністьКаміла Морроне з новою зачіскою (фото: instagram.com/camilamorrone)

Нагадаємо, Леонардо і Каміла почали зустрічатися в кінці 2017-го року. За цей час кілька разів "одружили" в пресі, але поки що до такого серйозного кроку справа не дійшла. Також вважається, що Каміла - одна з небагатьох, хто зумів догодити мамі Ді Капріо. До цього жінка не могла знайти гідну кандидатуру, якій би довірила свого сина.

Раніше ми писали, що Каміла і Леонардо, за словами інсайдерів, неймовірно дорожать своїми відносинами.

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