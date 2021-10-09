Ми видихаємо: дружина Павлика розчулила сімейним фото і розповіла про відпочинок з малюком

Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Репяховою і тримісячним сином Мішею відпочивають на турецькому узбережжі . Перша поїздка з малюком виявилася непростою - дитина багато вередувала і не давала батькам спати, але на третій день нарешті стало легше.

На знімку сім'я зображена на території готелю, Віктор тримає сина на руках, а Катерина ніжно притискається до нього. На молодій мамі - довгий зелений сарафан в квітковий принт, а її чоловік віддав перевагу шортам і футболці.

Репяхова розповіла, що синочок нарешті трохи адаптувався до нових умов і їм усім стало легше.

"Сьогодні третій день нашого відпочинку і тільки зараз ми видихаємо. Адаптація була нелегкою, кажу чесно. Наш режим збився, Мішенька складно тут засинає. Весь час хоче на руки. Але ми сьогодні, на третій день, самі морально звикли до іншого темпу життя і від цього легше стало всім", - поділилася дівчина.

Крім того, вона вважає, що море і подорожі підуть малюкові на користь.



"Забуваються всі складнощі, коли розумієш, що Мишко дихає морським повітрям, отримує задоволення від тепла. А ще кажуть, що за спостереженнями психологів, у діток, які часто подорожують, краще розвинені мова, пам'ять, мислення і творча фантазія. Вони більш товариські і нерідко стають лідерами серед однолітків. Мишка ще чекає багато цікавого. Батьки його дуууже люблять", - написала Катерина.

Вона виклала ще кілька милих кадрів в сторіс.

Катерина Репяхова розповіла про відпочинок в Туреччині з чоловіком і маленьким сином (instagram.com/repyahovakate)

Павлик також поділився зворушливими кадрами з Мишком.

Віктор Павлик розчулив ніжними кадрами з сином Мішею (фото: instagram.com/viktorpavlik)