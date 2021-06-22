Ось так виглядала травесті-діва Монро до того, як стала знаменитою: унікальні фото

Сьогодні травесті-діва Монро - одна з найбільш впізнаваних персон в українському шоу-бізнесі, яку не сплутаєш ні з ким.

Перш ніж з'явитися на екранах в якості ведучої і стати бажаною гостею світських тусовок, Монрітта працювала в нічних клубах і пробувала сили на сцені. Паралельно яскрава ефектна блондинка, яка на той час остаточно визначилася зі своєю самоідентифікацією, підкорювала травесті-конкурси. І, нарешті, в 2010-му почала вести свої власні шоу, а після оголосила про сольну кар'єру.

Сьогодні Невгамовна Монро до того ж стала успішним блогером: вона активно веде свій блог в мережі Instagram, а також регулярно викладає відео на YouTube-канал. В постах артистка розповідає в тому числі про секрети краси. І хоча своєму фірмовому іміджу вона не змінює вже багато років, пропонуємо подивитися, як змінилася Монро за останні 10 років. Впізнаєте?

Фото: травесті-діва Монро в молодості (vk.com/divamonroeclub)