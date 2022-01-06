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"Виглядаєш на 110%!" Задоволена Могилевська в одному халаті викликала захват в мережі

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Четвер 06 січня 2022 13:15
"Виглядаєш на 110%!" Задоволена Могилевська в одному халаті викликала захват в мережі Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Styler

Наталя Могилевська любить виглядати жіночно і привабливо, причому, дотримується цього правила навіть вдома. Вона поділилася з прихильницями непорушним принципом - навіть в домашній обстановці залишатися красивими і не доношувати старі речі.

Розслаблені новорічні свята для співачки - не привід відступати від правил, що вона довела новим фото в Instagram.

На знімку усміхнена Наталя з макіяжем і укладанням позує в затишному довгому халаті молочного відтінку. Поруч з нею - величезний букет білих троянд. Частково на фото можна розглянути інтер'єр і побачити святковий новорічний декор.

&quot;Виглядаєш на 110%!&quot; Задоволена Могилевська в одному халаті викликала захват в мережі

Наталя Могилевська показала домашній привабливий образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Олів'є! Хто вже з'їв все, що було приготовлено на Новий Рік?"- поцікавилася вона.

Шанувальники звернули увагу на затишний і пухнастий халат Наталії і почали жваво цікавитися, де вони можуть купити точно такий же. Також вони не скупилися на компліменти для зірки.

  • Шикарний халат, як і його власниця
  • Красотуля наша
  • Наталя, халат класний
  • Суперкрасуня
  • Чудова, неймовірна, позитивна
  • Наталя, ви як завжди незрівнянні!
  • Така сексі
  • Хорошуличка, виглядаєш на 110%
  • Краса! Такий позитив!
  • Шикарна!

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська показала фото бекстейджа новорічного вогника, на якому зображена з давньою подругою Іриною Білик. Знімок викликав бурхливе обговорення в мережі. Користувачів здивував зовнішній вигляд Ірини, якій дорікнули надмірним захопленням пластикою.

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Наталя Могилевська
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