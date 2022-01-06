"Виглядаєш на 110%!" Задоволена Могилевська в одному халаті викликала захват в мережі
Наталя Могилевська любить виглядати жіночно і привабливо, причому, дотримується цього правила навіть вдома. Вона поділилася з прихильницями непорушним принципом - навіть в домашній обстановці залишатися красивими і не доношувати старі речі.
Розслаблені новорічні свята для співачки - не привід відступати від правил, що вона довела новим фото в Instagram.
На знімку усміхнена Наталя з макіяжем і укладанням позує в затишному довгому халаті молочного відтінку. Поруч з нею - величезний букет білих троянд. Частково на фото можна розглянути інтер'єр і побачити святковий новорічний декор.
Наталя Могилевська показала домашній привабливий образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Олів'є! Хто вже з'їв все, що було приготовлено на Новий Рік?"- поцікавилася вона.
Шанувальники звернули увагу на затишний і пухнастий халат Наталії і почали жваво цікавитися, де вони можуть купити точно такий же. Також вони не скупилися на компліменти для зірки.
- Шикарний халат, як і його власниця
- Красотуля наша
- Наталя, халат класний
- Суперкрасуня
- Чудова, неймовірна, позитивна
- Наталя, ви як завжди незрівнянні!
- Така сексі
- Хорошуличка, виглядаєш на 110%
- Краса! Такий позитив!
- Шикарна!
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська показала фото бекстейджа новорічного вогника, на якому зображена з давньою подругою Іриною Білик. Знімок викликав бурхливе обговорення в мережі. Користувачів здивував зовнішній вигляд Ірини, якій дорікнули надмірним захопленням пластикою.