Так виглядає щастя: на тлі скандалу з екс-колегою Слава Камінська полетіла на відпочинок з дітьми

Поки в мережі активно обговорюється скандал , що розгорівся між колишніми учасницями групи "НеАнгели", одна з учасниць конфлікту Слава Камінська вирішила змінити обстановку і полетіла з дітьми на відпочинок в ОАЕ.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася милими фото з сином і донькою і похвалилася фігурою в купальнику.

Слава з Леоном і Лаурою позували на галявині в купальних костюмах і панамках. На одному з кадрів діти зворушливо цілують свою знамениту маму.

Також артистка показала струнку фігуру в цілісному чорному купальнику. Свій пляжний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами з масивною оправою і гордо зазначила, що фотографії зробив її син.

Слава Камінська поділилася барвистими кадрами з відпочинку з дітьми в ОАЕ (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ось так виглядає щастя і справедливість. До речі, 3/4/5 фото зробив Лео і це ще не все. Про те, як дітям довелося навчитися добре фотографувати менше, ніж за 15 років, ви почуєте в моїй новій пісні-сповіді. Скоро на всіх цифрових майданчиках", - заінтригувала Камінська.

Фолловери засипали Славу словами захоплення і підтримки в коментарях і похвалили навички фотографа Леона.