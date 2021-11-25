Так виглядає щастя: на тлі скандалу з екс-колегою Слава Камінська полетіла на відпочинок з дітьми
Поки в мережі активно обговорюється скандал, що розгорівся між колишніми учасницями групи "НеАнгели", одна з учасниць конфлікту Слава Камінська вирішила змінити обстановку і полетіла з дітьми на відпочинок в ОАЕ.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася милими фото з сином і донькою і похвалилася фігурою в купальнику.
Слава з Леоном і Лаурою позували на галявині в купальних костюмах і панамках. На одному з кадрів діти зворушливо цілують свою знамениту маму.
Також артистка показала струнку фігуру в цілісному чорному купальнику. Свій пляжний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами з масивною оправою і гордо зазначила, що фотографії зробив її син.
Слава Камінська поділилася барвистими кадрами з відпочинку з дітьми в ОАЕ (фото: instagram.com/babaslavka)
"Ось так виглядає щастя і справедливість. До речі, 3/4/5 фото зробив Лео і це ще не все. Про те, як дітям довелося навчитися добре фотографувати менше, ніж за 15 років, ви почуєте в моїй новій пісні-сповіді. Скоро на всіх цифрових майданчиках", - заінтригувала Камінська.
Фолловери засипали Славу словами захоплення і підтримки в коментарях і похвалили навички фотографа Леона.
- Шикарна!
- Красиві і щасливі
- Щаслива мамка - це так мило оку
- Дуже красиво, розумниця Лео
- Ну звичайно Слава аб'юзер, за нею ж вся команда пішла... А люди її музику слухають так як бояться, що кожного особисто аб'юзити буде
- Очечи залікові! Фотки залікові!
- Мама красуня! Чудові діти!
- Лео майбутній фотограф
- Хлопчики люблять фотографувати коханих мам
- Слава, ти жінка, що відбулася! Діти, кар'єра, щастя! Віці вмитися до тебе!
- Абьюзер-Слава... зі слів колишньої колеги...Не вірю
- Ти божественна
Нагадаємо, екс-учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка взяла творчий псевдонім Viktoriа, кілька днів тому розбурхала мережу зухвалим вчинком. Вона розрізала великий торт з портретом колишньої колеги по групі Слави Камінської, що спровокувало скандал і розборки в мережі і за її межами. Після цього Віка заявила, що більше мовчати не буде і вирішила розповісти про те, як 15 років терпіла булінг і навіть рукоприкладство в групі.