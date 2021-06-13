Як виглядає таємний чоловік Аніти Луценко: фітнес-тренер показала коханого і зробила зізнання

Аніта Луценко ретельно приховує від громадськості свого коханого і батька дочки Мії. До слова, фітнес-тренер не єдина українська знаменитість, яка ховає обранця за сімома замками. Наприклад, Ольга Цибульська також багато років приховує чоловіка, хоч недавно у пресу і просочилася інформація про нібито коханого зірки. А ось Аніта вирішила познайомити громадськість з другою половинкою сама.

В програмі " Світське життя " зірковий фітнес-тренер вперше зробила зізнання про цивільного чоловіка і навіть показала, як він виглядає.

Так, Аніта і її коханий вирушили в гостинну Грузію в гості до Іраклі Макацарії, де відмінно провели час в компанії друзів серед мальовничої природи.

Пара досі не розписана, вони виховують 4-річну дочку. Чоловік Аніти на ім'я Олександр всіляко уникає публічності – йому не подобається бути на виду.

Скріншот відео (YouTube/ Світське життя )

"Цю подорож ми їхали разом, тому що Саша дуже добре давно дружить з Іраклі. Це було ідеально, тому що і день народження у нього вчора був. Вчора відсвяткували грузинський день народження, і це було дуже круто і неймовірно. Я вважаю, що організувала хороший подарунок тим, що ми поїхали разом сюди", — прокоментувала фітнес-тренер.

Також вона кокетливо обійшла питання про подарунок для коханого, лише уточнивши, що це був "десерт-десерт".

Аніта вперше показала чоловіка Алексндра

У день виходу програми на екрани, Аніта ризикнула показати коханого в Instagram Stories. Пара була одягнена ошатно і урочисто. Обличчя чоловіка не видно - він обійняв кохану і сховався за її в об'ємному укладанні.

Аніта показала романтичний кадр з коханим (фото:instagram.com/anitasporty)