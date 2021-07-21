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Викапаний батько: Тіна Кароль показала дорослого сина (відео)

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Середа 21 липня 2021 11:06
Викапаний батько: Тіна Кароль показала дорослого сина (відео) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Тіна Кароль порадувала шанувальників новим відео зі своїм 12-річним сином Веніаміном. Хлопчик живе і навчається у Великобританії, але літні канікули він проводить із зірковою мамою на батьківщині.

У розділі сторіз свого Instagram співачка опублікувала милий відеоролик, в якому вони зі спадкоємцем обговорюють книгу, яку зараз чмтает Веня.

Тіна обіймає хлопчика, гладить його по волоссю і запитує, що він буде читати. Той показує досить товсту книгу англійською мовою і розповідає, що це історія про легендарного італійського художника Леонардо да Вінчі.

Кароль дивується, що "він вибрав таку товсту книжку". Однак Веня так не вважає.

"Вона не товста. Піди в нашу бібліотеку в школі, ти побачиш більш товсті книги", - зазначив підліток.

В кінці співачка каже "Люблю тебе".

Відео було викладено на фан-сторінці Тіни. Шанувальники помітили, що Веніамін дуже схожий на свого покійного батька Євгена Огіра. Вони залишили зірковій мамі з сином багато теплих слів у коментарях.

  • Дуже вихований і розумний хлопчик, гордість мами
  • Так трепетно спостерігати, яким Веня стає з кожним роком: таким дорослим, турботливим, чуйним і скромним разом з тим. Дуже захоплююся цим хлопчиком разом з його мамою
  • Любимки наші, Веня так виріс
  • Які гарні відносини між Тіною і Веніаміном. Нехай триватимуть на все життя. Красунь.
  • Веня такий молодець
  • На тата дуже схожий
  • Як швидко Веня дорослішає, зникли округлі щічки. Не встигне Тіна озирнутися, як пташеня вилетить з гнізда. А поки ще припадає до мами, приймає її ласки, не соромиться. Видно їх взаємну любов
  • Дуже сподобався Веня, дуже класний хлопець
  • Викапаний батько
  • Молодчинка, такий дорослий вже!
  • Вже такий дорослий
  • Такий вихований, розумний прям вааай. Мамина гордість
  • Які гарненькі
  • Який класний хлопець

Нагадаємо, раніше принадна Тіна Кароль спокусила постільним фото і підкорила ніжністю.

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