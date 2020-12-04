Ранок в дитячому саду: Гвоздьова розкритикувала фінал "Танців з зірками"

Ілона Гвоздьова, яка вагітною брала участь в "Танцях з зірками 2020", висловилася про результати шоу. Танцівниця вважає, що рішення віддати у фіналі перемогу одразу двом парам - Санті Дімопулос з Максом Леоновим і Юлії Саніній з Дімою Жуком - висмоктана з пальця, адже це не ранок в дитячому саду.

Гвоздьова впевнена, що у фінал вийшли три сильні жінки, всі вони дуже різні, і кожна заслуговує на перемогу. Танцівниця своєю фавориткою вважала Саніну, яка прийшла на проект зовсім не вміючи професійно танцювати, але продемонструвала неймовірний ріст. Про це пише "Телеграф".

"Змагалися професіоналізм - Санта Дімопулос, народна любов і зростання - Юля Саніна, емоційна пристрасть і мудрість - Надія Мейхер. Мені хотілося, щоб перемогла дівчинка, яка прийшла на паркет і з нуля навчилася танцювати, перевтілилася у справжнього професіонала, розкрилася, позбулася внутрішніх затисків. Вважаю, що саме Юля Саніна показала таке зростання. Але перемога Санти - абсолютно заслужена", - висловилася Ілона.

При цьому оголошення двох переможців танцівницю обурило. На її думку, не буває двох перших місць. А на місці Саніній, вона б відмовилася від кубка.

"Це дуже дивно. Історія, висмоктана з пальця, щоб нікого не образити. Я б на місці Юлі відмовилася від чужого кубка. Потрібно вміти з гідністю приймати поразку. Це ж не ранок в дитячому саду, на якому у дитини забрали цукерку", - обурилася Ілона.

Нагадаємо, що проект "Танці з зірками" виграли Санта Дімопулос і Макс Леонов. Пізніше екс-"ВІА Гра" зізналася, що виснажливі тренування довели її до непритомності і крапельниць. У фіналі Санта віддала кубок Юлії Саніній, а пізніше організатори визнали, що переможцями в цьому році стануть дві пари.

А ось сама Ілона Гвоздьова танцювала в парі з телеведучим Дмитром Танковичем. Пара покинула проект під час першого ж голосування. Пізніше українці в соцмережах сильно обурювалися, що судді образили вагітну Гвоздьову.

Раніше ми писали про всіх вагітних учасниць "Танців з зірками" - в Україні і не тільки.