Виступив адреналіновий піт: Дантес розповів про інцидент з Дорофєєвою на Балі і побалував грайливим пляжним фото

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес продовжують свій відпочинок на Балі, куди вирушили в компанії друзів. Артисти зустріли на острові Новий рік, а зараз насолоджуються вивченням околиць, місцевою кухнею та проведенням часу на пляжі, а також із задоволенням роблять фото і відео.

Вова опублікував в Instagram грайливе фото з дружиною. Надя без макіяжу в лимонному купальнику показує язик, прикривши очі. Пара позує на пляжі, артист мружиться від сонця і красується на камеру топлес.

Свою незвичайну розповідь Володимир почав до того, що він разом з Надею тримав шлях на мопеді з Чангу в Нуса Дуа. Дорога зайняла 47 хвилин.

"Ми проїжджали столицю острова крізь величезний потік машин, водії яких ніколи не включають поворотники, вихлопні гази і крізь сильна злива. Це була справжня пригода, адже для нас це вперше. Відповідно, виступаючий адреналіновий піт на лобі відмінно змивало краплями. Прибувши на місце, ми, звичайно, поїли в якомусь хіпстерському місці і відправилися вивчати околиці і пляжі. Дуже насичений день підходив до кінця. Зустрівши захід, ми вирушили назад в Чангу до себе на віллу", - розповів артист.

Володимир і Надя продовжують пляжний відпочинок на Балі (фото: instagram.com/vladimirdantes)

По дорозі назад також вирувала негода - лив дощ, вже стемніло.

"Прямо на 50 метровій стежці, що веде до нашого будинку, я пригальмував зі словами: "Надя, дивись яка велика жаба!". Утиснувшись у мене, Надя, ляскаючи мене по плечу і ногах, пошепки кричала: "Газуй, газуй!". "Жаби - не її фінтиш", - подумав я і поїхав далі. А по праву сторону паслася корова.

-О,корова - міським тоном сказав я.

-Газуй,газуй! Вона стрибає на нас! - вже голосно кричала Надя.

Тепер кожен раз, проїжджаючи повз корову, я з надією чекаю, коли ж вона знову почне скакати, щоб поглянути це диво", - з гумором закінчив свою розповідь Вова.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вивчають околиці Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя теж опублікувала парочку знімків з чоловіком, зроблених на пляжі. Вона позувала в жовтому купальнику і накинутій на плечі сорочкці відтінку аспарагус, а також білій бейсболці. Співачка обійшлася без макіяжу. Володимир нвдягнув чорну сорочку з довгим рукавом. Видно, що за спиною у парочки на небі збираються хмари, але це анітрохи не псує їх грайливий настрій.

Нагадаємо, що раніше Дорофєєва зробила інтимне зізнання про Дантесе.