Дуже виводить мене з себе: дочка Полякової висловилася про скандали із зірковою мамою

Маша розкрила причину конфліктів із зірковою мамою

15-річна Маша Полякова – дівчина творча і примхлива. Вона мріє стати частиною шоу-бізнесу, займається моделінгом і вже співає у власній групі, чим пишається її зіркова мама Оля Полякова. А ось на поведінку підлітка артистка не раз скаржилася. Наприклад, Каті Осадчій Королева ночі розповіла, як Маша під час весняного локдауна втекла з дому і курила. Так, дівчина вирішила озвучити свою точку зору стосовно конфліктів у сім'ї, і зробила це у програмі "Світське життя".

Дочка зірки зізналася, що не ображається на маму за те, що та показувала на своїй сторінці в Instagram домашні сварки та скандали – під час прямих ефірів глядачі спостерігали, як Маша плакала, билася з молодшою сестрою Алісою, після чого вони мирилися.

Оля забороняє Маші гаджети перед сном (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я знала, що так буде, адже це моя мама, тому я вже змирилася з цим. Це мінімум, що у нас діється вдома. Все нормально", – запевнила дівчина Катю Осадчу.

Також Маша не в образі на співачку за те, що та на всю країну заявила – Маша відвідує сайти для дорослих. Але ось звичка мами забирати на ніч гаджети по-справжньому дратує підлітка.

"Це мене виводить з себе, тому що я хочу все таки початитися. Я приходжу додому в 22, а в 23:30 у мене вже забирають телефон, а до цього я весь час зайнята і в школі його забирають. Я не можу їм насититися", - сказала Маша.

Маша пожаловась на суворе правило зіркової мами

Нагадаємо, що раніше Маша навчила носити стильний і затишний трендовий пуховик.