Погляд щасливої жінки: Аліна Гросу зворушила ніжними новорічними фото з нареченим
Українська співачка і актриса Аліна Гросу відзначала Новий рік разом зі своїм нареченим, російським актором Романом Полянським. Пара влаштувала ніжний і милий святковий фотосет, не соромлячись демонструвати почуття.
Зворушливими кадрами з коханим артистка поділилася в Instagram.
Закохані мило позували в обнімку, а на одному з фото Роман ніжно цілує Аліну в щічку. На задньому плані можна побачити вбрану ялинку і Діда Мороза.
Молоді люди виглядають дуже щасливими. До слова, співачка була одягнена в чорне вбрання з глибоким декольте, а свої світлі кучері залишила розпущеними.
Аліна Гросу з нареченим Романом Полянським розчулили ніжністю (фото: instagram.com/alina_grosu)
"З Новим роком, друзі!", - підписала коротко фото Гросу.
Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями і привітаннями з Новим роком.
- Які ж прекрасні
- Аххх, Рома такий красень!
- Погляд щасливої жінки
- З Новим роком, дорогі! Будьте найщасливішими на світі!
- Аліна, як завжди елегантна. Ну а Роман, просто Роман. З Новим роком
- Чудова пара!!! Щастя Вам. З Новим роком!!!
- Ви - найкраща пара
- Щастя вам
- З Новим роком!!! Будьте щасливі! Ви дуже класні!
- Просто Красуня!!!
- Аліна, ви така класнючаааааа пара!!!!!
- Лапочка
Нагадаємо, раніше Гросу зізналася, який найдорожчий подарунок отримувала від Полянського.