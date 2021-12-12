Вже такий дорослий: Слава і Едгар Камінські зворушливо привітали сина-іменинника

Незважаючи на розлучення, Слава Камінська змогла зберегти хороші дружні стосунки з колишнім чоловіком Едгаром, адже у них підростають двоє спільних дітей. Екс-подружжя часто проводять час разом з сином і донькою і навіть їздять у відпустку. 12 грудня їхньому синові Леонарду виповнилося 7 років і зіркові батьки зворушливо привітали хлопчика в мережі.

Так, Камінська показала різні моменти життя Леона, починаючи з самого народження. Звичайно ж, на кадрах є і його тато Едгар і молодша сестра Лаура.

Слава поділилася добіркою милих знімків сина-іменинника (фото: instagram.com/babaslavka)

"Хлопчик мій, добрий, чуйний і розумний не по роках. Я досі не вірю, що вже такий дорослий. Чітко пам'ятаю той день, коли ти з'явився на світ, як довго дивилася на тебе і не могла повірити, що я мама. Час летить дуже швидко, тобі вже 7 років. З днем народження, Леонард. Я дуже хочу, щоб ти був щасливий і ми з татом Едгаром все для цього зробимо", - зворушливо привітала сина артистка.

Едгар же поділився оригінальним відео, яке підкреслило схожість сина з ним. Спочатку в кадрі з'являється обличчя Леонарда крупним планом, після чого камера наближається до ока хлопчика - яке плавно переходить в око його батька, а після і обличчя.

"Я це ти, ти це я! З Днем Народження, Леонард", - написав гордий батько.

Користувачі мережі не залишилися осторонь і засипали Леона і його батьків привітаннями в коментарях.