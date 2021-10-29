Взявся за старе: Кіану Рівз зробив колегам по зйомках надзвичайно дорогі подарунки
Американський актор Кіану Рівз, відомий своєю щедрістю, знову ошелешив громадськість. Після завершення зйомок "Джон Вік 4" він подарував чотирьом каскадерам годинник Rolex з іменними гравіруваннями вартістю близько 10 тисяч доларів.
Про це в Instagram розповів один з каскадерів Джеремі Марінас, похвалившись подарунком.
Те, що голлівудський актор Кіану Рівз добрий і щедрий, знає весь світ. Всі, хто коли-небудь співпрацював з Рівзом, відгукуються про нього як про завжди ввічливу, скромну і доброзичливу людину. А ще - щедру. Так, $80 млн гонорару за трилогію "Матриця" актор розподілив між членами знімальної групи. І ось - новий презент.
Кіану Рівз (фото: Getty Images)
З нагоди закінчення зйомок фільму "Джон Вік 4" актор подарував команді каскадерів з чотирьох чоловік шикарні годинники Rolex Submariner з іменним гравіюванням. Такі моделі оцінюються в близько 10 тисяч доларів.
Один з каскадерів - Джеремі Марінас - запостив знімок в Instagram і написав: "Це найкращий подарунок в моєму житті". На годиннику вигравірувані слова: "П'ятірка Джона Уіка. Джеремі. З вдячністю від Кіану".
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