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Взявся за старе: Кіану Рівз зробив колегам по зйомках надзвичайно дорогі подарунки

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П'ятниця 29 жовтня 2021 21:17
Взявся за старе: Кіану Рівз зробив колегам по зйомках надзвичайно дорогі подарунки Кіану Рівз (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Американський актор Кіану Рівз, відомий своєю щедрістю, знову ошелешив громадськість. Після завершення зйомок "Джон Вік 4" він подарував чотирьом каскадерам годинник Rolex з іменними гравіруваннями вартістю близько 10 тисяч доларів.

Про це в Instagram розповів один з каскадерів Джеремі Марінас, похвалившись подарунком.

Те, що голлівудський актор Кіану Рівз добрий і щедрий, знає весь світ. Всі, хто коли-небудь співпрацював з Рівзом, відгукуються про нього як про завжди ввічливу, скромну і доброзичливу людину. А ще - щедру. Так, $80 млн гонорару за трилогію "Матриця" актор розподілив між членами знімальної групи. І ось - новий презент.

Взявся за старе: Кіану Рівз зробив колегам по зйомках надзвичайно дорогі подарунки

Кіану Рівз (фото: Getty Images)

З нагоди закінчення зйомок фільму "Джон Вік 4" актор подарував команді каскадерів з чотирьох чоловік шикарні годинники Rolex Submariner з іменним гравіюванням. Такі моделі оцінюються в близько 10 тисяч доларів.

Один з каскадерів - Джеремі Марінас - запостив знімок в Instagram і написав: "Це найкращий подарунок в моєму житті". На годиннику вигравірувані слова: "П'ятірка Джона Уіка. Джеремі. З вдячністю від Кіану".

Раніше ми писали, що Зейн Малік і Джіджі Хадід розлучилися після того, як співак побив маму коханої.

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