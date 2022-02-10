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"Я не буду судити тебе і ти не будеш судити мене": Джулія Фокс розповіла про досвід в БДСМ і наркотики

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США, Четвер 10 лютого 2022 09:12
"Я не буду судити тебе і ти не будеш судити мене": Джулія Фокс розповіла про досвід в БДСМ і наркотики Джулія Фокс має багатий життєвий досвід (credit: Getty)
Автор: Сергій Кулик

Американська актриса Джулія Фокс і нова кохана репера Каньє Уеста, зізналася в наркозалежності і розповіла про своє входження в БДСМ в ролі домінатрікс.

Подробиці минулого життя зірка фільму "Неогранені алмази" розповіла в подкасті Call Her Daddy, передає Fox News.

Фокс, в бесіді з ведучим згадала час, коли їй потрібні були гроші і вона натрапила на "розділ для дорослих на Craigslist". Джулія розповіла, що її не приваблювала ідея займатися сексом з незнайомцями, проте її спокусила реклама вакансій домінатрікс, за яку платили до 1000 доларів на день. Ця робота передбачала "ніякого сексу, ніякої наготи".

"Я пішла і познайомилася з цим справді божевільним білим чуваком у довгому чорному плащі. Він змусив мене відразу ж написати садистську БДСМ-фантазію. Я це зробила і йому це сподобалося. Він відразу найняв мене. Просто я дійсно хороша в цьому", - розповіла 32-річна Фокс. В інтрев'ю актриса поділилася, що могла сісти в трусах на обличчя клієнтам, проте ніколи не займалася з ними сексом.

Місцем її професійної діяльності стало "підземелля" в підвалі однієї з будівель в Нью-Йорку з купою різних тематичних кімнат. Робота в цих так званих підземеллях в кінцевому підсумку і дала їй перший акторський досвід.

"Це дійсно схоже на рольову гру, Це схоже на акторську майстерність. Тому що мені доводилося імпровізувати кілька разів на день в дуже короткі терміни", - говорить Фокс.

Актриса також зізналася, що є наркозалежною. Вперше вона почала вживати героїн в школі. Вона відмовилася від наркотичної речовини після того, як її близький друг отримав передозування в 2019 році. Фокс заявила, що сама неодноразово переживала передозування.

"Всі виродки, і ми це знаємо, так що я не буду судити тебе, і ти не будеш судити мене", - підсумувала вона.

Раніше ми писали про те, що Джулія Фокс вперше висловилася про скандальне розлучення Каньє Уеста

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