"Я була в шоці": схвильована Ребрик зізналася, чому дочка змусила її переживати

Лілі Ребрик із задоволенням просвячує в своє життя численну армію шанувальників, які з цікавістю слідкують за "дикою сімейкою" і беруть на озброєнні поради свого кумира. Так, ведуча розповідає про знакові події і ділиться радощами, переживаннями і тривогами. Цього разу приводом для хвилювання став... від'їзд її старшої дочки Діани в табір.

Ведуча на сторінці в Instagram розповіла про своє занепокоєння і попутно похвалила дівчинку за її зібраність і самостійність, а також згадала про свій досвід літнього відпочинку з користю.

Лілія показала щасливі і повні любові і ніжності знімки з Діаною. Мама і дочка позують в домашніх інтер'єрах і кумедно поводяться на камеру.

"Валізи зібрані! Модний одяг - випрасувана, прикраси, як бачите, вже на дитині! Діана їде на 10 днів в спортивний табір. Ух, як же я хвилююся!" - поділилася своїми емоціями ведуча.

Виявилося, що дівчинка зібралася в табір від танцювальної студії свого тата-хореографа, але в цьому році він, на жаль, супроводжувати групу не зможе. Так, дівчинка вирушила в Карпати на відпочинок з тренерами зі студії.

Лілія Ребрик поділилася своїми переживаннями через доньку Діани (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія похвалила старшу дочку за самостійність і дисциплінованість, але ревізію її валіз все ж провела.

"Діана легері обожнює, рахувала дні до поїздки! Дивуюся, яка у мене вже доросла дочка! Сама зібрала валізи - я тільки їх перевірила і доклала необхідне і забрала зайве (наприклад, знайшла там свою косметику). До речі, дуже грамотно зібралася - я прям в шоці була! І мінливу карпатську погоду врахувала, і кілька купальників взяла, і навіть банний халат! Все це так радує, але, як подумаю, що вона там без батьків, то все одно хвилююся", - зізналася тривожна зіркова мама.

Але потім вона згадала свої поїздки в літній табір і віддалася ностальгії. Лілія, свого часу, теж їздила на спортивні збори, адже серйозно займалася художньою гімнастикою.

"Мама моя вишивала на кожній речі ініціали мого імені, щоб не переплутала і не втратила! Це такі теплі дитячі спогади! До речі, Дикий теж завжди їздив, дивно, що ми там ще дітьми не зустрілися", - дивується Лілія.