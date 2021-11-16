Юлік заговорив про важливе: "ви думаєте, що артисти завжди сяють у софітах камер?"
Український співак, шоумен, актор і саунд-продюсер Назарій Гук, більше відомий за сценічним ім'ям Юлік, закцентував увагу людей щодо простоти та правдивості між своєю аудиторією.
У своєму Instagram артист написав відвертий допис, який за лічені хвилини підхопили шанувальники.
"Ви думаєте, що артисти люди, які завжди сяють у софітах камер і не тільки? Існує ще й звичайне, повсякденне життя і клопоти, такі ж, як і у вас. Починаючи від "розборок" за комунальні платіжки, продовжуючи закупами у супермаркеті на тиждень. Я завжди чесний! Перед собою, перш за все, і, звісно ж, перед вами",- написав Юлік.
Юлік з родиною (фото: instagram.com/julikofficial)
"Життя швидко, просто моментально рухається вперед, не встигаєш прокинутись - а вже вечір, і далі новий день. День, який я намагаюсь провести з користю заради добробуту і благополуччя моєї родини та країни. Цей пост я написав, аби ви прочитали і зрозуміли, що варто читати усі мої дописи і те, що я можу бути серйозним", - пояснив співак.
Допис артист підкріпив фото з впевненим поглядом у класичному костюмі.
Юлік (фото: instagram.com/julikofficial)
Прихильники Юліка підтримали його і засипали схвальними коментарями:
- Усі мають повсякденне життя. Без винятку
- Важливо пам'ятати, що ми всі люди
- Гарний пост ви написали
- Без побутових проблем нікуди
- Допис життєвий. Всі ми живемо в цій "суматосі"
Юлік (фото: instagram.com/julikofficial)
Раніше Юлік поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO.