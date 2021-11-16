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Юлік заговорив про важливе: "ви думаєте, що артисти завжди сяють у софітах камер?"

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 16:14
Юлік заговорив про важливе: "ви думаєте, що артисти завжди сяють у софітах камер?" Юлік у Instagram нагадав українцям про важливе (фото: instagram.com/julikofficial) 
Автор: Lite

Український співак, шоумен, актор і саунд-продюсер Назарій Гук, більше відомий за сценічним ім'ям Юлік, закцентував увагу людей щодо простоти та правдивості між своєю аудиторією.

У своєму Instagram артист написав відвертий допис, який за лічені хвилини підхопили шанувальники.

"Ви думаєте, що артисти люди, які завжди сяють у софітах камер і не тільки? Існує ще й звичайне, повсякденне життя і клопоти, такі ж, як і у вас. Починаючи від "розборок" за комунальні платіжки, продовжуючи закупами у супермаркеті на тиждень. Я завжди чесний! Перед собою, перш за все, і, звісно ж, перед вами",- написав Юлік.

Юлік заговорив про важливе: &quot;ви думаєте, що артисти завжди сяють у софітах камер?&quot;

Юлік з родиною (фото: instagram.com/julikofficial)

"Життя швидко, просто моментально рухається вперед, не встигаєш прокинутись - а вже вечір, і далі новий день. День, який я намагаюсь провести з користю заради добробуту і благополуччя моєї родини та країни. Цей пост я написав, аби ви прочитали і зрозуміли, що варто читати усі мої дописи і те, що я можу бути серйозним", - пояснив співак.

Допис артист підкріпив фото з впевненим поглядом у класичному костюмі.

Юлік заговорив про важливе: &quot;ви думаєте, що артисти завжди сяють у софітах камер?&quot;

Юлік (фото: instagram.com/julikofficial)

Прихильники Юліка підтримали його і засипали схвальними коментарями:

  • Усі мають повсякденне життя. Без винятку
  • Важливо пам'ятати, що ми всі люди
  • Гарний пост ви написали
  • Без побутових проблем нікуди
  • Допис життєвий. Всі ми живемо в цій "суматосі"

Юлік заговорив про важливе: &quot;ви думаєте, що артисти завжди сяють у софітах камер?&quot;

Юлік (фото: instagram.com/julikofficial)

Раніше Юлік поділився враженнями від зйомок у фільмі DZIDZIO.

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