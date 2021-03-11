Юлія Саніна відверто розповіла про конфлікти з чоловіком і його ревнощі

Українська співачка і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна відверто розповіла про те, через що у неї виникають конфлікти з чоловіком, а також зізналася, наскільки він ревнивий.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" виконавиця поділилася, що може викликати ревнощі у її чоловіка Валу Бебко, який є креативним керівником групи The Hardkiss.

Юлія зазначила, що останнім часом вона дуже змінилася, стала впевненішою в собі. Це позначилося і на увазі з боку протилежної статі, якої стало набагато більше. Однак це не до смаку її чоловікові - Саніна зізналася, що іноді увага інших чоловіків викликає у Вала ревнощі.

"Він звертає увагу, коли я комусь посміхаюся або обіймаю. Не можна", - поділилася артистка.

Співачка зізналася, що в повсякденному житті вона абсолютно не така, якою її бачать на сцені. За словами зірки, вона зовсім не жінка-свято і перебувати вдома їй найкраще, піклуючись про чоловіка і сина.

"Вдома я відпочиваю і накопичую енергію. Я не жінка-свято для свого чоловіка. Є такі артистки, які залишаються в образі постійно. Я не така. Мені подобається, коли вдома чисто, я люблю готувати. Раз на тиждень у нас завжди є борщ", - розповіла Саніна.

Юлія Саніна розповіла про сімейне життя та конфлікти з чоловіком (відео: youtube.com/Зірковийшлях)

Виконавиця згадала також один з найскладніших моментів у відносинах з коханим. Багато років вона жила з батьками Вала і нерідко тоді між подружжям виникали конфлікти і непорозуміння. Деякі моменти гнобили Юлію, так як вона прагнула бути господинею у власному домі.

"З батьками Вала у мене прекрасні стосунки. Здається, що вони більше люблять мене, ніж його. Конфлікти були з Валом. Було бажання бути господарем у себе вдома, на своїй кухні, ходити голою по дому. Це банальні речі, які не можна собі дозволити, коли живеш з батьками", – поділилася артистка.

Юлія Саніна з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Зараз пара живе у власному заміському будинку. Там навіть є студія звукозапису. Незважаючи на це, Саніна зізналася, що і зараз у їхній сім'ї деколи виникають конфлікти.

"Іноді я можу накричати на дитину. Все тому, що не виходить залишати всі робочі процеси за межами будинку. Мені складно перемикатися, але я над цим працюю", - зазначила Юлія.