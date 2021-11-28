Юлія Саніна показала чоловіка і сина на відпочинку в ОАЕ: "красунчик росте"

Українська співачка, фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася яскравими фото, зроблені на відпочинку в ОАЕ. У розкішному п'ятизірковому готелі в Абу-Дабі зараз знаходяться багато українських зірок - наприклад, Ксенія Мішина і Катя Осадча.

У своєму Instagram артистка опублікувала атмосферні сімейні кадри з чоловіком Валом Бебко і синочком Данилом.

До слова, відправитися на берег Перської затоки зоряна сім'я вирішила, щоб відзначити день народження сина, якому 21 листопада виповнилося 6 років.

Вони побували у величній мечеті шейха Зайда - одній з шести найбільших мечетей у світі. Для прогулянки Юлія вибрала укорочену червону кофту з довгим рукавом і джинсові шорти, захоплюючи тонкою талією і стрункими довгими ніжками.

На террриторії мечеті вона накинула зверху рожеву накидку, щоб дотримати пристойності. Також сімейство побувало в музеї.

Юлія Саніна похвалилася розкішним відпочинком з сім'єю в Абу-Дабі (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Час пригод", - підписала яскраві знімки Саніна.

Користувачі мережі відзначили, що малюк Даня підріс і росте справжнім красенем, а також захопилися зовнішнім виглядом співачки, яка виглядає, ніби 18-річна дівчина.