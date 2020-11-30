Юлія Саніна зізналася, як відреагувала на друге місце в "Танцях з зірками"

Співачка вважає, що вона зайшла далеко на проекті

Переможці "Танців з зірками" названі, але пристрасті навколо шоу продовжують кипіти. Так, коли Санта Дімопулос виставила у своєму мікроблозі нарізку з суперфіналу проекту, фанати влаштували в коментарях справжні "розборки". На їх думку, це несправедливо, що голоси розділилися, адже їхня улюблениця - найкраща, а пара Санта Дімопулос і Макс Леонов - без сумнівів, танцювали, як справжні профі, залишивши конкурентів далеко позаду.

Юлія Саніна, яка розділила з Сантою перемогу, посівши друге місце, теж вирішила відреагувати на інцидент. Співачка назвала все, що сталося на паркеті "фрагментом життя, який вона залишить в серці назавжди". А ще вона зізналася, що приймає своє місце з гідністю.

Юлія Саніна не засмучується і приймає всі з честю (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Спасибі величезне всім, хто за нас голосував! Ви неймовірні! І ваша підтримка найцінніша. Шоу завершилося! Гідне друге місце, ми приймаємо його з честю", - лаконічно написала в своєму Instagram.

"Юля, ти найкраща! Вийшли з Дімою переможцями з цього цирку. Всі це прекрасно розуміють", "Ви - наші переможці", "Ви гідні тільки першого місця, сьогоднішній ефір тому прямий доказ, ви зробили всіх, кращі", - підтримали Юлію її фанати.

Нагадаємо, що Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проекті зайняла Надія Мейхер та Васюк Кирило. У підсумку Санта Дімопулос і Юлія Саніна боролися за перше місце. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. Перемогу здобула Санта Дімопулос і Макс Леонов, саме вони удостоїлися кубка. При цьому Санта віддала кубок Юлії, заявивши, що Саніна заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.