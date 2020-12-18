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Юлія Саніна розповіла, де можна придбати її кубок переможця "Танців з зірками"

Новость на русском → П'ятниця 18 грудня 2020 17:00
Юлія Саніна розповіла, де можна придбати її кубок переможця "Танців з зірками" Діма Жук і Юлія Саніна (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Юлія Саніна, яка посіла друге місце на "Танцях з зірками" 2020, розповіла, де і як можна купити "її кубок переможця", яким її у фіналі обдарувала переможниця проекту Санта Дімопулос.

Так, у своєму Instagram рок-вумен розмістила відео, записане в дуеті з партнером по "Танцях" Дімою Жуком.

Саніна вирішила виставити свій кубок переможця на благодійний аукціон. А виручені гроші віддати у фонд допомоги важкохворим дітям.

Торги триватимуть до 19:00 18 грудня на сторінці "Сніданку з 1+1" у Facebook. Виручені кошти будуть передані в проект "Здійсни мрію" на втілення мрії важкохворих дітей.

Юлія Саніна продає свій кубок переможця "Танців з зірками" (відео: instagram.com/the_hardkiss)

Зазначимо, що стартова ціна кубка 3000 гривень. Один крок у благодійному аукціоні становить 200 гривень - це мінімальна сума, на яку можна піднімати ціну.

Нагадаємо, що у фіналі "Танців з зірками" переможець шоу Санта Дімопулос вручила кубок Юлії Саніній, вирішивши, що вона його більше заслуговує. Організатори вже готові були переграти результати, назвавши одразу двох переможців. Але Юлія Саніна визнала цей вчинок "лицемірним і принизливим", відмовившись від такої честі. Крім того фронтвумен The Hardkiss зазначила, що другий кубок за фактом належить партнеру Дімопулос Максу Леонову, але у нього екс-"ВІА Гра" запитати чомусь забула.

Пізніше Санта Дімопулос відповіла на звинувачення Саніної, сказавши, що вона вчинила так з щирого серця.

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