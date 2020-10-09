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Юлія Саніна зробила відверте зізнання про сина: драйвував у мене в животі

Новость на русском → П'ятниця 09 жовтня 2020 13:25
Юлія Саніна зробила відверте зізнання про сина: драйвував у мене в животі Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Юлія Саніна розповіла про свого синочка і його таланти

Популярна співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка нещодавно зробила зізнання про участь у "Танцях з зірками", відверто розповіла про таланти свого маленького сина.

Юлія Саніна зробила відверте зізнання про сина: драйвував у мене в животі

Юлія Саніна зробила відверте зізнання про сина: драйвував у мене в животі

Юлія Саніна і Вал Бебко виховують талановитого сина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Він не займається вокалом, тому що у нього ще немає бажання. Хоча й іноді співає наші пісні. Зараз йому цікавіше побігати. Даня займається тхеквондо і дуже любить багато говорити. Якби йому потрібно було продемонструвати якийсь талант, то він придумував би казки і легенди", - розповіла артистка в шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі.

Сама ж Саніна почала свій шлях до успіху досить рано.

"Мої батьки музиканти. Батько - гітарист, мама - вокалістка. Музика була зі мною постійно. У три роки я вперше вийшла на сцену", - згадала співачка.

Син зірки теж з дитинства оточений музикою, і навіть в животі слухав пісні мами.

"До сьомого місяця вагітності я гастролювала з The Hardkiss, і активність Даніну списую на те, що він драйвував у мене в животі", - посміхається Юлія.

Юлія Саніна зробила відверте зізнання про сина: драйвував у мене в животі

Юлія Саніна на шоу "Діти проти зірок" (фото: прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, що нещодавно зірковий учасник шоу Холостяк-9 зненацька заговорив про поповнення в сім'ї.

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