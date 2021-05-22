Юля Зайка висловилася про фінал "Холостяка": моє серце лопнуло, як повітряна куля

Завершився 11 сезон романтичного реаліті шоу"Холостяк". В фіналі проекту головний герой Михайло Заливако зупинив свій вибір на Ганні Богдан, якій і вручив заповітну каблучку. З Юлею Зайкою, що повернулася на проект, чоловік попрощався. Під час останньої поїздки в машині дівчина зізналася, що їй вкотре розбили серце.

А в своєму Instagram вона описала, що відчувала, коли дізналася про рішення Холостяка.

Юля зазначила, що не розуміє, чому слова Михайла про кохання розійшлися з його підсумковим рішенням.

Юлія Зайка Бельченко не змогла завоювати серце Холостяка Михайла Заливако (фото: instagram.com/julz_seven)

"Ти сказав, що це не любов... Відчуття такі, ніби моє серце лопнуло, як повітряна куля, в яку встромили кинджал. Всередині кров повільно стікає з залишків розбитого серця вниз по внутрішніх стінках мого тіла... Мені погано... огидне почуття! Коли розбивається серце, всередині порожнеча, вакуум і пекучий біль. В голові дзвенить лише одне питання: за що ти так зі мною?"- пронизливо написала Бельченко.

Для фіналу Холостяка Юлія Зайка вибрала розкішну блискучу сукню (фото: instagram.com/julz_seven)

Користувачі мережі пишуть, що залишилися розчаровані і в подиві від такого рішення Михайла і бажають Юлі щастя.

Всі дівчатка України плачуть з тобою

Жахливий фінал!!!

Це ще раз підтверджує, що боротися за чоловіків марно, пояснюватися їм в любові, розчинятися в них...

А навіщо повертати по 300 разів, щоб потім не вибрати?

Дуже шкода, краще б не повертав

Розчарування

Навіщо було її повертати? Взяв познущався

Якщо це не любов, навіщо він повернув

Юля, ти варта кращого

Я плачу разом з вами! Мені щиро шкода, що Ви заради нього пройшли такий шлях. Ви заслуговуєте на краще! Ви неодмінно буде щасливі!!

Дуже наділялася на вашу перемогу, але на жаль виграли не ви.. Засмутилася? - та не те слово, дуже шкода. Адже у вас були дуже відверті відносини..

Ну Аня дасть проспатися йому, і скоріше б

Нагадаємо, Юля покинула проект" Холостяк " у дев'ятому випуску. Однак пізніше дівчина зрозуміла, що вона любить Михайла і не готова його відпускати. Вона написала Заливако лист з проханням зустрітися і поговорити. Той погодився і все це призвело до повернення Юлі "Зайки" на проект. Нарешті вона змогла зізнатися Холостяку в своїх почуттях - на жаль, той не відповів їй взаємністю.

У фіналі шоу за серце головного героя Михайла Заливако боролися три дівчини - Розалі, Аня і Юля. На самому початку випуску холостяк відправив додому Розалі, так як вважав, що у них більше дружні стосунки, а не романтичні. Потім Михайло разом з іншими фіналістами відправився в Дубай на фінальні побачення, де вручив кільце Ганні Богдан.

Заливако, описуючи свою обраницю, зазначив, що дівчина його смішить, надихає і збуджує, в її очах "саме той вогонь, який потрібен мені як чоловікові".