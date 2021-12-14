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YUNA 2022: оголошені всі номінанти престижної музичної премії

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Вівторок 14 грудня 2021 17:39
YUNA 2022: оголошені всі номінанти престижної музичної премії Фото: названі номінанти на премію YUNA 2022 (yuna.ua)
Автор: Володимир Костирін

Оголошені номінанти Національної музичної премії YUNA 2022 - визначення претендентів на престижну нагороду в 16 категоріях відбулося під час 1 туру голосування за участю експертів журі премії.

Імена номінантів були визначені і названі 14 грудня в режимі онлайн в прямому ефірі на YouTube-каналі YunaAwards.

Як зазначили в оргкомітеті YUNA, цього року до складу журі входить 75 представників музичної індустрії: радіостанцій, телеканалів, друкованих та онлайн-медіа та квиткових операторів.

Сама ж церемонія нагородження переможців одинадцятої премії YUNA 2022 відбудеться навесні 2022 року.

Хто і в яких номінаціях претендує на нагороду:

"Найкращий виконавець"

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця"

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тіна Король

"Найкращий поп-гурт"

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРРУПЦИЯ

"Найкращий рок-гурт"

  • The HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс
  • Океан Ельзи
  • СКАЙ

"Найкраща пісня"

  • Go_A - SHUM
  • Wellboy - Гуси
  • KALUSH - Зорі
  • KAZKA - М'ята
  • Артем Пивоваров - Рандеву

"Найкраща пісня іншою мовою"

  • MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
  • TVORCHI - Falling
  • DOROFEEVA - gorit
  • MONATIK - Зажигать / JOMO
  • NK - Красное вино

"Найкращий альбом"

  • KALUSH - Hotin
  • ONUKA - KOLIR
  • TVORCHI - ROAD
  • The HARDKISS - Жива і не залізна
  • NK - Красное вино

"Найкращий відеокліп"

  • MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
  • Go_A - SHUM
  • Wellboy - Вишні
  • Wellboy - Гуси
  • MONATIK - Зажигать / JOMO
  • Артем Пивоваров - Рандеву

"Найкращий дует/колаборація"

  • MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
  • Бумбокс & Саша Чемеров - Любила
  • Океан Ельзи & один в каное - Місто весни
  • KAZKA & ALEKSEEV - Поруч
  • Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров

"Відкриття року"

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу45

"Найкраще концертне шоу"

  • DOROFEEVA - Dofamin
  • MAX BARSKIH - Bestseller
  • MONATIK - Made With Love and Rythm
  • TVORCHI - ROAD
  • Артем Пивоваров - Стихіна акустика

"Кращий електронний хіт"

  • TVORCHI - Crush
  • TVORCHI - Falling
  • ONUKA - GUMA
  • Go_A - SHUM
  • TVORCHI - Віч-на-віч

"Кращий хіп-хоп хіт"

  • MamaRika - KAVA
  • ТНМК - Весну
  • KALUSH & Skofka - Додому
  • KALUSH - Зорі
  • KALUSH & Христина Соловой - Таксі

"Кращий естрадний хіт"

  • СолоХа - Ваша мати
  • Олег Винник & Еліна Іващенко - Діаманти
  • DZIDZIO - Зимова казка
  • Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов, Positiff
  • Ірина Білик - Не стримуй погляд

"Інший формат"

  • DAKOOKA
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган & Агрегат

"Краща пісня до фільму"

У цій категорії спочатку було всього 5 претендентів, тому всі вони автоматично потрапили в список номінантів

  • "На щастя" - Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм "Скажене весілля 3")
  • "По-ла-ла" - Dakh Daughters і Софійка Байбакова (фільм "Віктор Робот")
  • "Сині України" - Марина макової (фільм "Мати Апостолів")
  • "Той день" - Злата Огневич (фільм "Пульс")
  • "Хочу ще" - СКАЙ (фільм "Все буде ОК")

Нагадаємо, що на минулій церемонії нагородження YUNA 2021 перемога в номінації "Найкраща виконавиця року" дісталася Alyona Alyona (Олена Савраненко).

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