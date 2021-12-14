YUNA 2022: оголошені всі номінанти престижної музичної премії
Оголошені номінанти Національної музичної премії YUNA 2022 - визначення претендентів на престижну нагороду в 16 категоріях відбулося під час 1 туру голосування за участю експертів журі премії.
Імена номінантів були визначені і названі 14 грудня в режимі онлайн в прямому ефірі на YouTube-каналі YunaAwards.
Як зазначили в оргкомітеті YUNA, цього року до складу журі входить 75 представників музичної індустрії: радіостанцій, телеканалів, друкованих та онлайн-медіа та квиткових операторів.
Сама ж церемонія нагородження переможців одинадцятої премії YUNA 2022 відбудеться навесні 2022 року.
Хто і в яких номінаціях претендує на нагороду:
"Найкращий виконавець"
- DANTES
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
"Найкраща виконавиця"
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- NK
- Тіна Король
"Найкращий поп-гурт"
- KALUSH
- KAZKA
- LATEXFAUNA
- TVORCHI
- КОРРУПЦИЯ
"Найкращий рок-гурт"
- The HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
- Океан Ельзи
- СКАЙ
"Найкраща пісня"
- Go_A - SHUM
- Wellboy - Гуси
- KALUSH - Зорі
- KAZKA - М'ята
- Артем Пивоваров - Рандеву
"Найкраща пісня іншою мовою"
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
- TVORCHI - Falling
- DOROFEEVA - gorit
- MONATIK - Зажигать / JOMO
- NK - Красное вино
"Найкращий альбом"
- KALUSH - Hotin
- ONUKA - KOLIR
- TVORCHI - ROAD
- The HARDKISS - Жива і не залізна
- NK - Красное вино
"Найкращий відеокліп"
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
- Go_A - SHUM
- Wellboy - Вишні
- Wellboy - Гуси
- MONATIK - Зажигать / JOMO
- Артем Пивоваров - Рандеву
"Найкращий дует/колаборація"
- MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller
- Бумбокс & Саша Чемеров - Любила
- Океан Ельзи & один в каное - Місто весни
- KAZKA & ALEKSEEV - Поруч
- Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров
"Відкриття року"
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу45
"Найкраще концертне шоу"
- DOROFEEVA - Dofamin
- MAX BARSKIH - Bestseller
- MONATIK - Made With Love and Rythm
- TVORCHI - ROAD
- Артем Пивоваров - Стихіна акустика
"Кращий електронний хіт"
- TVORCHI - Crush
- TVORCHI - Falling
- ONUKA - GUMA
- Go_A - SHUM
- TVORCHI - Віч-на-віч
"Кращий хіп-хоп хіт"
- MamaRika - KAVA
- ТНМК - Весну
- KALUSH & Skofka - Додому
- KALUSH - Зорі
- KALUSH & Христина Соловой - Таксі
"Кращий естрадний хіт"
- СолоХа - Ваша мати
- Олег Винник & Еліна Іващенко - Діаманти
- DZIDZIO - Зимова казка
- Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов, Positiff
- Ірина Білик - Не стримуй погляд
"Інший формат"
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган & Агрегат
"Краща пісня до фільму"
У цій категорії спочатку було всього 5 претендентів, тому всі вони автоматично потрапили в список номінантів
- "На щастя" - Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм "Скажене весілля 3")
- "По-ла-ла" - Dakh Daughters і Софійка Байбакова (фільм "Віктор Робот")
- "Сині України" - Марина макової (фільм "Мати Апостолів")
- "Той день" - Злата Огневич (фільм "Пульс")
- "Хочу ще" - СКАЙ (фільм "Все буде ОК")
Нагадаємо, що на минулій церемонії нагородження YUNA 2021 перемога в номінації "Найкраща виконавиця року" дісталася Alyona Alyona (Олена Савраненко).