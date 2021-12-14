YUNA 2022: оголошені всі номінанти престижної музичної премії

Оголошені номінанти Національної музичної премії YUNA 2022 - визначення претендентів на престижну нагороду в 16 категоріях відбулося під час 1 туру голосування за участю експертів журі премії.

Імена номінантів були визначені і названі 14 грудня в режимі онлайн в прямому ефірі на YouTube-каналі YunaAwards.

Як зазначили в оргкомітеті YUNA, цього року до складу журі входить 75 представників музичної індустрії: радіостанцій, телеканалів, друкованих та онлайн-медіа та квиткових операторів.

Сама ж церемонія нагородження переможців одинадцятої премії YUNA 2022 відбудеться навесні 2022 року.

Хто і в яких номінаціях претендує на нагороду:

"Найкращий виконавець"

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця"

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тіна Король

"Найкращий поп-гурт"

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

"Найкращий рок-гурт"

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Ельзи

СКАЙ

"Найкраща пісня"

Go_A - SHUM

Wellboy - Гуси

KALUSH - Зорі

KAZKA - М'ята

Артем Пивоваров - Рандеву

"Найкраща пісня іншою мовою"

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller

TVORCHI - Falling

DOROFEEVA - gorit

MONATIK - Зажигать / JOMO

NK - Красное вино

"Найкращий альбом"

KALUSH - Hotin

ONUKA - KOLIR

TVORCHI - ROAD

The HARDKISS - Жива і не залізна

NK - Красное вино

"Найкращий відеокліп"

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller

Go_A - SHUM

Wellboy - Вишні

Wellboy - Гуси

MONATIK - Зажигать / JOMO

Артем Пивоваров - Рандеву

"Найкращий дует/колаборація"

MAX BARSKIH & Zivert - Bestseller

Бумбокс & Саша Чемеров - Любила

Океан Ельзи & один в каное - Місто весни

KAZKA & ALEKSEEV - Поруч

Олександр Пономарьов, DZIDZIO, ALEKSEEV, Артем Пивоваров

"Відкриття року"

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу45

"Найкраще концертне шоу"

DOROFEEVA - Dofamin

MAX BARSKIH - Bestseller

MONATIK - Made With Love and Rythm

TVORCHI - ROAD

Артем Пивоваров - Стихіна акустика

"Кращий електронний хіт"

TVORCHI - Crush

TVORCHI - Falling

ONUKA - GUMA

Go_A - SHUM

TVORCHI - Віч-на-віч

"Кращий хіп-хоп хіт"

MamaRika - KAVA

ТНМК - Весну

KALUSH & Skofka - Додому

KALUSH - Зорі

KALUSH & Христина Соловой - Таксі

"Кращий естрадний хіт"

СолоХа - Ваша мати

Олег Винник & Еліна Іващенко - Діаманти

DZIDZIO - Зимова казка

Олег Винник, ПТП, Надія Мейхер, Юрій Горбунов, Positiff

Ірина Білик - Не стримуй погляд

"Інший формат"

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Агрегат

"Краща пісня до фільму"

У цій категорії спочатку було всього 5 претендентів, тому всі вони автоматично потрапили в список номінантів