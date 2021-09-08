ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Юрій Горбунов про партнерські пологи: "зумів зробити дитину - вмій і прийняти"

Новость на русском →
Київ, Середа 08 вересня 2021 16:48
Юрій Горбунов про партнерські пологи: "зумів зробити дитину - вмій і прийняти" Юрій Горбунов і Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярний телеведучий і новоспечений батько Юрій Горбунов розповів, де він бере сили у свої 51 рік на виховання дітей.

Відповідь на це та інші питання зірка 1+1 дав у ефірі інофейнмент-шоу "Твій день".

Юрій Горбунов про партнерські пологи: &quot;зумів зробити дитину - вмій і прийняти&quot;

Юрій Горбунов з сином і дружиною (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Я це роблю в кайф. Сьогодні вночі ми прокидалися разів 6, звісно, втомлені, але дуже щасливі. Я не дивлюся на свій вік, за внутрішніми відчуттями мені 21, лише знань зараз більше. У дорослому батьківстві більше свідомості та внутрішньої дисципліни", - розповів Горбунов, який з Катериною Осадчою окрім маленького Данила виховує 4-річного сина Івана.

До речі, Юрій і Катя довго вагалася щодо того, як назвати синочка, який три тижні тому народився на світ. Обирала зіркова пара між 5 іменами.

Юрій Горбунов про партнерські пологи: &quot;зумів зробити дитину - вмій і прийняти&quot;

Юрій Горбунов з сином на прогулянці (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Розповів Горбунов і про партнерські пологи, які зараз такі популярні серед українців.

"Я вважаю, що кожен чоловік повинен бути присутнім на пологах. Зумів зробити дитину - вмій і прийняти", - говорить ведучий.

Але до цього процесу треба бути готовим.

"Я ходив на лекції, читав книжки. Коли ти все знаєш і готовий, то це уривки загального щастя, яке до тебе приходить з народженням дитини", - каже він.

"Єдиний недолік партнерських пологів - після них ти жінці все прощаєш, коли згадуєш, через що вона пройшла", - додав Юрій.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов замахнувся на "Оскар" після народження дитини.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадча Юрій Горбунов
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Не з 13 вересня: Ляшко розповів, коли посилять карантин
Не з 13 вересня: Ляшко розповів, коли посилять карантин