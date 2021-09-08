Юрій Горбунов про партнерські пологи: "зумів зробити дитину - вмій і прийняти"

Популярний телеведучий і новоспечений батько Юрій Горбунов розповів, де він бере сили у свої 51 рік на виховання дітей.

Відповідь на це та інші питання зірка 1+1 дав у ефірі інофейнмент-шоу "Твій день".

Юрій Горбунов з сином і дружиною (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Я це роблю в кайф. Сьогодні вночі ми прокидалися разів 6, звісно, втомлені, але дуже щасливі. Я не дивлюся на свій вік, за внутрішніми відчуттями мені 21, лише знань зараз більше. У дорослому батьківстві більше свідомості та внутрішньої дисципліни", - розповів Горбунов, який з Катериною Осадчою окрім маленького Данила виховує 4-річного сина Івана.

До речі, Юрій і Катя довго вагалася щодо того, як назвати синочка, який три тижні тому народився на світ. Обирала зіркова пара між 5 іменами.

Юрій Горбунов з сином на прогулянці (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Розповів Горбунов і про партнерські пологи, які зараз такі популярні серед українців.

"Я вважаю, що кожен чоловік повинен бути присутнім на пологах. Зумів зробити дитину - вмій і прийняти", - говорить ведучий.

Але до цього процесу треба бути готовим.

"Я ходив на лекції, читав книжки. Коли ти все знаєш і готовий, то це уривки загального щастя, яке до тебе приходить з народженням дитини", - каже він.

"Єдиний недолік партнерських пологів - після них ти жінці все прощаєш, коли згадуєш, через що вона пройшла", - додав Юрій.