Юрій Горбунов зворушив талантом підрослого сина: "амбітний архітектор"

Юрій Горбунов і Катя Осадча перестали ховати старшого сина Івана і вже показують обличчя хлопчика в соцмережах. Шоумен зізнається, що обожнює проводити час з дітьми, а дозвілля тата і його хлопчиків (Івана і маленького Данила) не буває нудним. Старша дитина за своєю ініціативою допомагає зірковим батькам з братиком, що дуже їх тішить.

Юрій з гордістю поділився черговою порцією фото з Іваном в Instagram.

На фото хлопчик захоплено вибудовує навколо себе будинок з величезних елементів конструктора. Він всерйоз захопився процесом і зосереджено складає деталі, поки тато знімає його на камеру. Юрій Горбунов похвалився захопленням старшого синочка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) "Наша неділя!"- підписав радісний Юрій і зазначив, що Катя Осадча в цей час знаходиться на роботі, а це означає, що ведучого і його синів чекає "чоловічий день". "Супер!", "Юний і амбітний архітектор", "Напевно, буде будівельником, тобто забудовником. Молодець!"- писали коментатори під постом зіркового тата. У "сторіс" Юрій показав ще одну пристрасть допитливого старшого сина – музичні інструменти. Хлопчик буквально прикипів до гітари і з цікавістю вивчає її, тримаючи в руках. Ваня, схоже, захопився ще й музикою (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) До слова, маленький Ваня розділяє пристрасть тата до йоги і повторює за ним асани. Також він любить малювати, за цим заняттям шоумен часто ловить і фотографує дитину.