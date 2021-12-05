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Юрій Горбунов зворушив талантом підрослого сина: "амбітний архітектор"

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Неділя 05 грудня 2021 15:48
Юрій Горбунов зворушив талантом підрослого сина: "амбітний архітектор" Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов і Катя Осадча перестали ховати старшого сина Івана і вже показують обличчя хлопчика в соцмережах. Шоумен зізнається, що обожнює проводити час з дітьми, а дозвілля тата і його хлопчиків (Івана і маленького Данила) не буває нудним.

Старша дитина за своєю ініціативою допомагає зірковим батькам з братиком, що дуже їх тішить.

Юрій з гордістю поділився черговою порцією фото з Іваном в Instagram.

На фото хлопчик захоплено вибудовує навколо себе будинок з величезних елементів конструктора. Він всерйоз захопився процесом і зосереджено складає деталі, поки тато знімає його на камеру.

Юрій Горбунов зворушив талантом підрослого сина: &quot;амбітний архітектор&quot;

Юрій Горбунов зворушив талантом підрослого сина: &quot;амбітний архітектор&quot;

Юрій Горбунов зворушив талантом підрослого сина: &quot;амбітний архітектор&quot;

Юрій Горбунов похвалився захопленням старшого синочка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Наша неділя!"- підписав радісний Юрій і зазначив, що Катя Осадча в цей час знаходиться на роботі, а це означає, що ведучого і його синів чекає "чоловічий день".

"Супер!", "Юний і амбітний архітектор", "Напевно, буде будівельником, тобто забудовником. Молодець!"- писали коментатори під постом зіркового тата.

У "сторіс" Юрій показав ще одну пристрасть допитливого старшого сина – музичні інструменти. Хлопчик буквально прикипів до гітари і з цікавістю вивчає її, тримаючи в руках.

Юрій Горбунов зворушив талантом підрослого сина: &quot;амбітний архітектор&quot;

Ваня, схоже, захопився ще й музикою (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

До слова, маленький Ваня розділяє пристрасть тата до йоги і повторює за ним асани. Також він любить малювати, за цим заняттям шоумен часто ловить і фотографує дитину.

Ведучий неодноразово зізнавався, що обожнює сина і прощає йому витівки. Хлопчик прекрасно обізнаний про татове ставлення до себе, тому часто вдається до хитрощів, прагнучи отримати бажане або уникнути покарання.

А ось Юрій не може встояти перед безпосередністю дитини і, звичайно ж, йде їй на зустріч.

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Юрій Горбунов
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