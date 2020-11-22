Юрій Горбунов вперше показав обличчя сина: наш ніндзя

Ведучий опублікував фото з супермаркету

Юрій Горбунов та Катя Осадча ретельно приховують обличчя свого сина Івана від спільноти. Ведучі завжди фотографують дитини зі спини або в півоберта. Не стали винятком і свіжі кадри з дитиною, на яких вона позує не тільки з батьками, але і в компанії зіркових гостей – Потапа і Насті Каменських. До речі, ведучий та репер так захопилися автопарком Івана, що самі відчули себе дітьми. І ось, Юрій, нарешті, вирішив показати обличчя сина, правда, не повністю.

Шоумен опублікував в InstaStories фото хлопчика, який їде по екскалатору одного з великих супермаркетів, сидячи у візку. Він тепло одягнений по погоді, на голові в нього шапка, а ніс і рот сховані за чорною маскою – індивідуальним засобом захисту. У кадр потрапили тільки виразні очі малюка, який дивиться прямо в обхектив.

"Наш ніндзя", – коротко і ясно підписав фото Юрій.

Юрій в перший раз показав обличчя сина Вані (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий якось пояснив, чому приховує обличчя сина. Він вважає, що це дуже інтимний момент, який не варто виносити на суд громадськості. Коли хлопчик підросте, він сам вирішить, чи хоче "світитися" у кадрі, і це буде його усвідомлений вибір. А поки за нього приймають рішення батьки.

Юрій обожнює єдиного сина і всіляко балує його, розвиває і намагається якомога більше часу проводити з дитиною.

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зворушив затишним фото з сином біля водойми – ведучий та хлопчик вирішили підгодувати місцевих качок.