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Турботливий Юрій Горбунов зворушив літніми забавами з синочком: "зустрічаємо маму"

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Понеділок 12 липня 2021 13:38
Турботливий Юрій Горбунов зворушив літніми забавами з синочком: "зустрічаємо маму" Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов і Катя Осадча очікують на появу другого спільного малюка. Ведучий і телепродюсер давно зізнавався, що мріє про доньку, а поки пара ростить старшого сина теледіви від першого шлюбу Іллю і молодшого спільного – Івана. Юрій просто обожнює малюка, він - прекрасний і турботливий тато.

Так, ведучий показав в Instagram, як проводить спекотний літній день з Ванею і чим займається, поки мама на роботі.

Тато і син із задоволенням плавали в басейні біля свого заміського будинку. До слова, котедж пари знаходиться на закритій території неподалік від Києва, а зірковими сусідами подружжя є Потап (він же хрещений батько маленького Вані) і Настя Каменських.

Але повернемося до водних літніх забав Юрія з сином. Ведучий тримає малюка, допомагаючи йому освоювати ази плавання.

Турботливий Юрій Горбунов зворушив літніми забавами з синочком: &quot;зустрічаємо маму&quot;

Юрій вчить сина плавати в домашньому басейні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Неділя! Літо! Липень! Насолода!" - емоційно прокоментував проведення часу з сином ведучий.

Катя поспішила залишити в коментарях сердечка для коханих чоловіків. Підписники Юрія підтримали щасливих тата і сина.

  • Ідилія
  • Найприємніше, на що тільки можна дивитися, це як батько грає з дитиною
  • Чоловіки-красені
  • Івасик-купасик в Юрко-гуморко
  • До сходинок тримає допомогу

У Stories Юрій показав більше знімків з сином. Так, Ваня позує біля басейну в купальних шортах, а тато вмовляє його зайти у воду і разом поплавати. "Давай, стрибай вже!"- підписав фото ведучий.

Турботливий Юрій Горбунов зворушив літніми забавами з синочком: &quot;зустрічаємо маму&quot;

Юрій провів спекотний день в компанії синочка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пізніше Горбунов показав фото з бориспільського аеропорту. Ведучий з сином і букетом квітів відправився зустрічати дружину після робочої поїздки. "Зустрічаємо маму", - підписав миле фото Юрій.

Турботливий Юрій Горбунов зворушив літніми забавами з синочком: &quot;зустрічаємо маму&quot;

Юрій з сином зустріли маму в аеропорту (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча зачарувала лавандовою романтикою.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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