Турботливий Юрій Горбунов зворушив літніми забавами з синочком: "зустрічаємо маму"

Юрій Горбунов і Катя Осадча очікують на появу другого спільного малюка . Ведучий і телепродюсер давно зізнавався, що мріє про доньку, а поки пара ростить старшого сина теледіви від першого шлюбу Іллю і молодшого спільного – Івана. Юрій просто обожнює малюка, він - прекрасний і турботливий тато.

Так, ведучий показав в Instagram , як проводить спекотний літній день з Ванею і чим займається, поки мама на роботі.

Тато і син із задоволенням плавали в басейні біля свого заміського будинку. До слова, котедж пари знаходиться на закритій території неподалік від Києва, а зірковими сусідами подружжя є Потап (він же хрещений батько маленького Вані) і Настя Каменських.

Але повернемося до водних літніх забав Юрія з сином. Ведучий тримає малюка, допомагаючи йому освоювати ази плавання.

Юрій вчить сина плавати в домашньому басейні (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Неділя! Літо! Липень! Насолода!" - емоційно прокоментував проведення часу з сином ведучий.

Катя поспішила залишити в коментарях сердечка для коханих чоловіків. Підписники Юрія підтримали щасливих тата і сина.

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У Stories Юрій показав більше знімків з сином. Так, Ваня позує біля басейну в купальних шортах, а тато вмовляє його зайти у воду і разом поплавати. "Давай, стрибай вже!"- підписав фото ведучий.

Юрій провів спекотний день в компанії синочка (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пізніше Горбунов показав фото з бориспільського аеропорту. Ведучий з сином і букетом квітів відправився зустрічати дружину після робочої поїздки. "Зустрічаємо маму", - підписав миле фото Юрій.

Юрій з сином зустріли маму в аеропорту (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)