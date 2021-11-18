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Не може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копією

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Четвер 18 листопада 2021 10:32
Не може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копією Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса стало одним з найгучніших цього року. Закохані, які збиралися одружитися, здавалися ідеальною парою. Тим не менш, вже через кілька тижнів співачка почала зустрічатися з Беном Аффлеком, з яким незабаром закрутила роман. А Алекса Родрігеса бачили в компанії багатьох дівчат, проте про серйозні стосунки мова не йшла. І ось, здається, на горизонті у бейсболіста замаячила нова любов.

Днями іноземні ЗМІ з'ясували, що Алекс вельми симпатизує Келлі Бенсімон - учасниці реаліті-шоу Real Housewife of New York. Офіційних підтверджень їхнього роману немає, але представник спортсмена зазначив, що Алекс і Келлі дійсно спілкуються.

"Зараз вони багато переписуються. Це дуже мило - вони активно фліртують. Алекс просить Келлі сходити з ним на побачення. Правда, вона поки так і не погодилася", - розповів інсайдер журналістами.

Цікаво, що нова жінка Алекса дуже схожа за типажем на Дженніфер, а до того ж практично ровесниця Лопес. 53-річна Келлі активна, цілеспрямована і обожнює надихати фанатів мотивуючими відео. У жінки є дві дочки від попереднього шлюбу з модним фотографом Жілем Бенсімоном: 23-річна Сі Луїза і 20-річна Таддеус Енн.

Не може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копієюНе може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копієюНе може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копієюНе може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копієюНе може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копієюНе може забути? Екс-бойфренд Дженніфер Лопес закрутив роман з її точною копієюКеллі Бенсімон (фото: instagram.com/kellybensimon)

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