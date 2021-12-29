"Навіщо це було потрібно?" Могилевська викликала бурхливу реакцію мережі фото з Білик
Наталія Могилевська та Ірина Білик давно стали легендами української естради. До того ж співачки здружилися і не приховують теплих почуттів одна до одної. Так, Наталя якось ошелешила мережу фото пристрасного поцілунку з колегою, викликавши хвилю обговорень.
Напередодні Нового року Могилевська знову засвітилася в компанії Білик і навіть запостила спільний кадр в Instagram.
Наталя опублікувала фото, зроблене під час запису одного з новорічних вогників. Вона сидить по сусідству з Іриною Білик, обидві співачки підняли келихи і дивляться прямо в камеру. Наталя демонструє не тільки променисту посмішку, а й екстремальне декольте.
У мережі активно обговорюють зовнішність Ірини на фото з Наталією (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Ірина ж віддала перевагу рокерському стилю і одягла чорну футболку з написами і шкіряну косуху. Макіяж -яскравий святковий з шимерними блискучими тінями і пігементом.
"Іра, була рада зустрічі! З Наступаючим! Обожнюю тебе, моя подруга. Ми з тобою Зіта і Гіта", - підписав кадр із зірковою подругою Наталя. "І тебе з наступаючим, Натусік", - залишила привітання для колеги Білик.
Думки шанувальників розділилися: хтось не скупився на компліменти для артисток, а інші розкритикували зовнішність Ірини і порахували, що на виглядає дещо неприродно.
- Легенда
- Не впізнала..... Вибачте, Іра, але в це неможливо повірити ... Навіщо це було потрібно?
- У Іри вже очі не закриваються
- Які красиві жінки
- Зіта і Гіта українського шоу бізнесу
- Ірина як воскова
- Девівчатка, ви круті
- Дві королеви
- У Білик зовсім не живе обличчя! Як воскова фігура! Невдалий макіяж!
- Шикарні, чудові, чудові, красуні!
- У Білик вже так натягнуто обличчя, як воскова лялька. Ну взагалі ні до чого!
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова поскаржилася на те, що Наталія Могилевська фліртувала з її чоловіком прямо на очах у співачки, а Ірина Білик "наябедничала" на неї.