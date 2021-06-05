Навіщо таке виставляти? "Холостяк" Заливако розбурхав мережу постільним фото з Богдан

На фото Анна відображена, коли лежить в білосніжному ліжку - дівчина закуталася в ковдру, так що видно тільки її очі, руки і частину голови. При цьому вона загадково дивиться на камеру.

Михайло Заливако поділився милим постеьним кадром з Анною Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Під знімком 31-річний Заливако поміркував про відносини і розповів, що в них дуже важлива швидкість.

"Швидкість. Саме це слово відіграє важливу роль. Швидкість в будь-яких відносинах. В даному випадку - вона. Я головою розумів хто це, що за цим слідує і що мені потрібно буде робити. Ми всі, як хімічні елементи або частинки, хвилі ... називайте як завгодно. У нас у всіх своя валентність і швидкість. Хтось когось прискорює або уповільнює, гасить або ж розпалює. І я по факту знав, що в цьому ми з нею схожі і що десь я її можу прискорити, десь вона мене. Головне, щоб ви збігалися в цьому, тому як це все працює і в зворотному напрямку", – поділився Михайло.

Фото викликало неоднозначну реакцію у підписників "Холостяка 11". Деякі вважали його занадто відвертим і недоречним, інші ж навпаки розчулилися і побажали парочці любові і щастя.