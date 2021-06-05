Навіщо таке виставляти? "Холостяк" Заливако розбурхав мережу постільним фото з Богдан
Головний герой 11 сезону романтичного реаліті" Холостяк " Михайло Заливако поділився відвертим фото зі своєю обраницею, переможницею проекту Анною Богдан. Знімок викликав бурхливу реакцію в мережі - деякі шанувальники вважали його занадто інтимним і особистим.
Постільним кадром з коханою бізнесмен поділився у своєму Instagram.
На фото Анна відображена, коли лежить в білосніжному ліжку - дівчина закуталася в ковдру, так що видно тільки її очі, руки і частину голови. При цьому вона загадково дивиться на камеру.
Михайло Заливако поділився милим постеьним кадром з Анною Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Під знімком 31-річний Заливако поміркував про відносини і розповів, що в них дуже важлива швидкість.
"Швидкість. Саме це слово відіграє важливу роль. Швидкість в будь-яких відносинах. В даному випадку - вона. Я головою розумів хто це, що за цим слідує і що мені потрібно буде робити. Ми всі, як хімічні елементи або частинки, хвилі ... називайте як завгодно. У нас у всіх своя валентність і швидкість. Хтось когось прискорює або уповільнює, гасить або ж розпалює. І я по факту знав, що в цьому ми з нею схожі і що десь я її можу прискорити, десь вона мене. Головне, щоб ви збігалися в цьому, тому як це все працює і в зворотному напрямку", – поділився Михайло.
Фото викликало неоднозначну реакцію у підписників "Холостяка 11". Деякі вважали його занадто відвертим і недоречним, інші ж навпаки розчулилися і побажали парочці любові і щастя.
- У відносинах головне - якість, а ніяк не швидкість. Контроль швидкості в парі - згубна справа
- Навіщо таке виставляти? Щастя любить тишу, особисто моя думка, інтимні речі в житті повинні бути таємницею для соціального огляду. Виставив як трофей ночі .
- Цікава ілюстрація до посту про швидкість
- Міцного кохання вам, будьте щасливі
- Дуже круті. Це класно, коли в парі закоханих хтось когось прискорює, запалює, головне щоб так завжди і по життю. Щастя Вам і діточок
- Таке миле фото. Любові вам і мудрості зберегти її
- У неї дуже гарні очі
- Хлопці, любові вам і добра
- Нереально красиве фото
- У вас просто пристрасть! Головне, щоб ця пристрасть не пройшла швидко, і не залишила порожнечу, часто так і буває!
- Ну класні ви, передивилася весь сезон, і рада що ви стали парою
- Котики, любові вам, нехай ніщо не завадить вам бути щасливими!
- Очі красиві! Взагалі неймовірно красива дівчина! А поруч з Мішею - взагалі бомба! Шикарна пара! Обожнюю вас
Нагадаємо, раніше "Холостяк 11" Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан розповіли про спільне життя. Пара з'їхалася майже відразу після закінчення проекту і вже кілька місяців живе разом.