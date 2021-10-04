"Навіщо тобі інша?" LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею
Світлана Лобода представила теплий і меланхолійний трек "Americano". Саме завдяки подібним пісням можна прожити всю палітру переживань і спогадів про кохання. Того кохання, яке приходить одного разу і обпалює серце, назавжди залишаючи в ньому свій слід.
Забавно, що пісня "Americano" вийшла якраз в Міжнародний день кави.
"Я люблю осінь, люблю її самотність і красу. І мій плейлист в цей час року завжди наповнений ліричними треками. Тому що в цей період ми всі трохи сумуємо про літо, про майбутню зиму. А почуття в цей час завжди гостріші. Саме про це мій новий сингл "Americano", почувши який, я поміняла всі свої плани і миттєво вирішила випускати саме його. З першого дубля записала вокал, а аранжування народилося в один день, ніби всі ми чекали саме цю пісню", - коментує LOBODA.
Текст пісні "Americano":
Висит под облаками одинокий лист
А под ногами лужи, как озера слез
Я думаю о дне, когда мы разошлись
И все еще надеюсь, это не всерьез
В наушниках минор, плейлист октября
Надеюсь, скоро я тобой переболею
Зачем тебе другая, если она не я?
Зачем тебе другая?
Приспів.
Американо обжигает мое горло
И, вспоминая тебя, снова укололо
Ты не вернешься, нет любви, а значит, повода
Этой осенью особенно холодно
Американо обжигает мои нервы
И, вспоминая тебя, снова звоню первой
Но все замерзло, как вода родниковая
Этой осенью особенно холодно
Все, что было с нами, это летний сон
И фразы о любви хватали с полуслова
Когда-то наше сердце билось в унисон
Ну а теперь у каждого свое соло
В наушниках минор, плейлист октября
Надеюсь, скоро я тобой переболею
Должны бы греть о нас воспоминания
Но как-то не теплеет
Приспів.
Осень, осень
Мои воспоминая уносит
Осень знает
Что вечная любовь не умирает
Приспів.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нове творіння співачки порадувало і зворушило її шанувальників. Деяких - до сліз.
- Просто запаморочлива манера виконання!
- Стало сумно за тих, хто нещодавно розлучився
- Це новий хіт, чуттєвий! Напевно, кожен знайшов себе в цій пісні
- Дуже сумно...
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Цікаво, що нещодавно Лобода розповіла журналістам про стосунки зі своїм колишнім чоловіком - танцюристом Андрієм Царем, з яким у них є дочка Євангеліна.
Дехто навіть припустив у мережі, що нова пісня Світлани присвячена саме йому...
"Ми часто бачимося. Щодня Євочка з ним спілкується по скайпу. Андрій до нас приїжджає в гості. У нас дуже теплі, хороші стосунки", - розповіла Лобода журналістам програми" Зірковий шлях "на каналі"Україна".
Лобода зі старшою дочкою (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Раньше Лобода повідала про плани на поповнення в родині і про остаточний переїзд в Європу.