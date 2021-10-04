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"Навіщо тобі інша?" LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею

Новость на русском →
Понеділок 04 жовтня 2021 18:20
"Навіщо тобі інша?" LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею Світлана Лобода випустила ліричну пісню (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Світлана Лобода представила теплий і меланхолійний трек "Americano". Саме завдяки подібним пісням можна прожити всю палітру переживань і спогадів про кохання. Того кохання, яке приходить одного разу і обпалює серце, назавжди залишаючи в ньому свій слід.

Забавно, що пісня "Americano" вийшла якраз в Міжнародний день кави.

"Я люблю осінь, люблю її самотність і красу. І мій плейлист в цей час року завжди наповнений ліричними треками. Тому що в цей період ми всі трохи сумуємо про літо, про майбутню зиму. А почуття в цей час завжди гостріші. Саме про це мій новий сингл "Americano", почувши який, я поміняла всі свої плани і миттєво вирішила випускати саме його. З першого дубля записала вокал, а аранжування народилося в один день, ніби всі ми чекали саме цю пісню", - коментує LOBODA.


Текст пісні "Americano":

Висит под облаками одинокий лист
А под ногами лужи, как озера слез
Я думаю о дне, когда мы разошлись
И все еще надеюсь, это не всерьез

В наушниках минор, плейлист октября
Надеюсь, скоро я тобой переболею
Зачем тебе другая, если она не я?
Зачем тебе другая?

Приспів.

Американо обжигает мое горло
И, вспоминая тебя, снова укололо
Ты не вернешься, нет любви, а значит, повода
Этой осенью особенно холодно

Американо обжигает мои нервы
И, вспоминая тебя, снова звоню первой
Но все замерзло, как вода родниковая
Этой осенью особенно холодно

Все, что было с нами, это летний сон
И фразы о любви хватали с полуслова
Когда-то наше сердце билось в унисон
Ну а теперь у каждого свое соло

В наушниках минор, плейлист октября
Надеюсь, скоро я тобой переболею
Должны бы греть о нас воспоминания
Но как-то не теплеет

Приспів.

Осень, осень
Мои воспоминая уносит
Осень знает
Что вечная любовь не умирает

Приспів.

&quot;Навіщо тобі інша?&quot; LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нове творіння співачки порадувало і зворушило її шанувальників. Деяких - до сліз.

  • Просто запаморочлива манера виконання!
  • Стало сумно за тих, хто нещодавно розлучився
  • Це новий хіт, чуттєвий! Напевно, кожен знайшов себе в цій пісні
  • Дуже сумно...

&quot;Навіщо тобі інша?&quot; LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Цікаво, що нещодавно Лобода розповіла журналістам про стосунки зі своїм колишнім чоловіком - танцюристом Андрієм Царем, з яким у них є дочка Євангеліна.

Дехто навіть припустив у мережі, що нова пісня Світлани присвячена саме йому...

"Ми часто бачимося. Щодня Євочка з ним спілкується по скайпу. Андрій до нас приїжджає в гості. У нас дуже теплі, хороші стосунки", - розповіла Лобода журналістам програми" Зірковий шлях "на каналі"Україна".

&quot;Навіщо тобі інша?&quot; LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею

&quot;Навіщо тобі інша?&quot; LOBODA розповіла про стосунки з екс-чоловіком і зворушила ліричною піснею

Лобода зі старшою дочкою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раньше Лобода повідала про плани на поповнення в родині і про остаточний переїзд в Європу.

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