"Навіщо висміювати на весь світ?" У мережі обурилися через відео Каменських зі сплячим Потапом
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Потап і Настя Каменських відпочивають в улюбленій Мексиці. Цього разу з собою вони взяли друзів і колег - Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса. Подорож - відмінний привід знімати новий і цікавий контент для шанувальників, що знаменитості із задоволенням і роблять.
Наприклад, Настя вирішила показати в Instagram кумедне відео у форматі TikTok, де показала як "музично" хропе її чоловік. Сама ж вона кумедно реагує на камеру.
"Мій улюблений храпунцель", - підписала відео співачка.
Не всі підписники артистки оцінили її гумор, деякі засудили зірку за те, що та виставила на загальний огляд настільки інтимний і особистий момент подружнього життя.
- Дуже навіть музично хропе, талановито
- Такий смішний, просто неможливо
- Що природно, то не потворно
- Він милий храпунцель
- Анастасія, навіщо виносити своє сміття на люди? Це неповага до чоловіка і так роблять дурні жінки
- Якщо улюблений, то навіщо на весь світ висміювати?
- Навіщо?
- Треба поважати спокій рідної людини
- Молодці, з гумором
- Настюша, не знущайся - він хороший
- Цікаво, коли буде відео від Потапа в такому ж стилі. Відповідь
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала спекотний образ у строкатому купальнику.