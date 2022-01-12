"Навіщо висміювати на весь світ?" У мережі обурилися через відео Каменських зі сплячим Потапом

Потап і Настя Каменських відпочивають в улюбленій Мексиці. Цього разу з собою вони взяли друзів і колег - Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса. Подорож - відмінний привід знімати новий і цікавий контент для шанувальників, що знаменитості із задоволенням і роблять.

Наприклад, Настя вирішила показати в Instagram кумедне відео у форматі TikTok, де показала як "музично" хропе її чоловік. Сама ж вона кумедно реагує на камеру.

"Мій улюблений храпунцель", - підписала відео співачка. Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux) Не всі підписники артистки оцінили її гумор, деякі засудили зірку за те, що та виставила на загальний огляд настільки інтимний і особистий момент подружнього життя. Дуже навіть музично хропе, талановито

Такий смішний, просто неможливо

Що природно, то не потворно

Він милий храпунцель

Анастасія, навіщо виносити своє сміття на люди? Це неповага до чоловіка і так роблять дурні жінки

Якщо улюблений, то навіщо на весь світ висміювати?

Навіщо?

Треба поважати спокій рідної людини

Молодці, з гумором

Настюша, не знущайся - він хороший

Цікаво, коли буде відео від Потапа в такому ж стилі. Відповідь