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"Навіщо висміювати на весь світ?" У мережі обурилися через відео Каменських зі сплячим Потапом

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Середа 12 січня 2022 12:41
"Навіщо висміювати на весь світ?" У мережі обурилися через відео Каменських зі сплячим Потапом Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап і Настя Каменських відпочивають в улюбленій Мексиці. Цього разу з собою вони взяли друзів і колег - Надю Дорофєєву і Володимира Дантеса. Подорож - відмінний привід знімати новий і цікавий контент для шанувальників, що знаменитості із задоволенням і роблять.

Наприклад, Настя вирішила показати в Instagram кумедне відео у форматі TikTok, де показала як "музично" хропе її чоловік. Сама ж вона кумедно реагує на камеру.

"Мій улюблений храпунцель", - підписала відео співачка.

Не всі підписники артистки оцінили її гумор, деякі засудили зірку за те, що та виставила на загальний огляд настільки інтимний і особистий момент подружнього життя.

  • Дуже навіть музично хропе, талановито
  • Такий смішний, просто неможливо
  • Що природно, то не потворно
  • Він милий храпунцель
  • Анастасія, навіщо виносити своє сміття на люди? Це неповага до чоловіка і так роблять дурні жінки
  • Якщо улюблений, то навіщо на весь світ висміювати?
  • Навіщо?
  • Треба поважати спокій рідної людини
  • Молодці, з гумором
  • Настюша, не знущайся - він хороший
  • Цікаво, коли буде відео від Потапа в такому ж стилі. Відповідь

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала спекотний образ у строкатому купальнику.

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Потап Настя Каменських
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