Загадкова і спокуслива: Юлія Саніна в стильному піджаку підкорила фанатів красою

Співачка вразила своєю красою

Юлія Саніна нещодавно зворушила мережу сімейними знімками, співачка показала фото з чоловіком і підрослим сином. На чорно-білому знімку вся родина дивиться в кадр, чоловік Саніної, продюсер The Hardkiss Валерій Бебко, посміхається, а от у синочка Дані серйозне обличчя. Юлія подякувала рідним за підтримку в шоу "Танці з зірками 2020".

На цей раз співачка у своєму мікроблозі показала спокусливе фото в стильному піджаку яскравого салатово-жовтого кольору. Юлія спокусливо відкинула голову і зухвало дивиться в кадр, відкривши чуттєві губи.

"Я не вірю в те, що все в житті на краще. По-моєму, життя настільки непередбачуване, часто несправедлива. Вона просто така, яка є. А вже наше право боротися, проживати її, як вміємо, кайфувати від процесу.

Я не вірю в те, що за нас все вирішено долею. Я вірю в різні варіанти розвитку подій і в наші рішення, які визначають шлях", - зізналася співачка.

Юлія Саніна вірить у свої рішення (instagram.com/the_hardkiss/)

Фолловери тут же висловили свою думку щодо передбачуваності подій у житті, а ще - захоплювалися красою свого кумира: "Наша красуня", "Яка ви стильна", - написали фанати.

Нагадаємо, що Юлія Саніна зробила відверте зізнання про сина: драйвовал у мене в животі.