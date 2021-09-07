Захотілося освіжитися: Регіна Тодоренко змінила імідж і порадувала чоловіка
Українська телеведуча, співачка і блогер Регіна Тодоренко, яка живе в Москві разом з чоловіком і сином, вирішила змінити імідж і перефарбувала волосся.
Результатами свого перетворення артистка похвалилася в Instagram.
Так, Регіна стала блондинкою - до слова, вона вже була в такому образі 4 роки тому.
На фото ведуча відображена в білій майці і сірому піджаку з освітленими локонами, що красиво розсипалися по плечах.
Регіна Тодоренко змінила образ і стала блондинкою (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Я знову БЛОНД, як і 4 роки тому. Раптом захотілося освіжитися, але думаю, що ненадовго. А вам я в якому кольорі ближче по духу: натуральний або блонд?"- поділилася Тодоренко.
Новий лук зірки викликав фурор серед підписників. До захоплених коментарів фанатів приєднався і чоловік теледіви, російський співак Влад Топалов.
"Нарешті. Надовго", - написав артист. Судячи з усього, він хотів би і далі бачити дружину блондинкою.
Більшість шанувальників зійшлися на думці, що Регіна виглядає яскравіше і привабливіше зі світлим волоссям.
- Вау! Регіна, вам все йде!!!
- Блонд завжди робить образ яскравішим.
- Блонд краще
- Блод вам дуже йде, Регіна
- Свіжо і класно!
- Красуня
- Краще, сексуальніше блонд!!!
- Блонд вогонь!!!
- Блонд з чубчиком дуже вам йдуть!
- Ось така будь завжди! Дуже добре! Не треба нічого більше придумувати!
- Зміни завжди добре!
- Мені подобається ваш натуральний колір, але і блонд вам дуже йде
- Ще й кучерики
- У всіх, ви, милочка, нарядах хороші
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко відверто розповіла про булінг через маленькі груди і як їй вдалося впоратися з комплексами.