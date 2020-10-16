Захотілося подихати: Лобода перед своїм 38-м днем народження повернулася в Київ

Світлана Лобода заскочила в рідний Київ напередодні дня народження

Світлана Лобода приїхала до Києва за три дні до свого дня народження. Співачка поділилася фотозвітом з прогулянки по столиці і розповіла, що вирішила подихати київським повітрям, підбити підсумки і підготуватися до нового старту.

Зазначимо, що для артистки Київ - рідне місто. Тут вона з'явилася на світ 18 вересня 1982 року, отримала освіту, в тому числі і музичну. Але після 2014-го співачка щільно осіла в Москві.

"За 3 дні до Дня Народження захотілося подихати рідним київським повітрям, поблукати вуличками, підбити підсумки і підготуватися до нового стрибка", - підписала кадри на тлі київської архітектури Лобода.

Для прогулянки вона вибрала зухвалий total black рок-образ: косуха з буфами на рукавах, брюки-кльош, гостроносі черевики і темні окуляри.

Світлана Лобода приїхала до Києва (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Прихильники бажають артистці всього хорошого, відзначаючи її стильний образ в коментарях:

"І дихайте київським повітрям, навіщо вам московське";

"Куртка вогонь!"

"Добре Вам провести час, набратися сил і дихати на повні груди";

"Світлано Сергіївно, виглядаєте шикарно. Total black".

Цікаво, що співачка зачастила в рідне місто. Останній раз артистка, яка майже "прописалася" в Москві, була в столиці 21 вересня. Вона прокотилася по радіостанціям з презентацією своєї нової роботи Boom Boom. Зазначимо, що новий кліп на пісню викликав неоднозначну реакцію. Багатьом відео, як і пісня, здалися огидними.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода потрапила у лікарню з травмою куприка. Співачка розповіла про свої фобії і поділилася з шанувальниками радісною новиною.