Закляті суперниці? Дімопулос розкрила правду про стосунки з Мейхер

Співачка прокоментувала чутки про суперництво з колишньою колегою по групі на паркеті "Танців з зірками"

На шоу "Танці з зірками" часом киплять неабиякі пристрасті і виникають конфлікти. Не обійшлося без цього і в новому сезоні - однією з яскравих інтриг стало протистояння колишніх колег по групі "ВІА Гра", двох спекотних брюнеток Надії Мейхер і Санти Дімопулос, яких весь час порівнюють.

Про те, які насправді у них стосунки з Надею, Санта відверто розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну у програмі "Слава+". На питання ведучого про те, яка ж з двох брюнеток краще, Дімопулос стримано відповіла, що у неї і Мейхер "рівні, гарні відносини".

Співачка запевнила, що з Надією у них здорова конкуренція, а конфлікт, який розпалюють між ними в кожному ефірі, – елемент шоу. На думку зірки, проект покликаний подарувати глядачам яскраві емоції, а подібні протистояння тільки підігрівають інтерес. Насправді ж ніякої ворожнечі за лаштунками проекту не відбувається.

"По-перше, це шоу. Посміхаємося і махаємо. І немає такого, що ми ненавидимо одна одну. З віком ти вчишся поважати особистостей, а Надя – особистість", - додала Санта.

Дімопулос вважає, що кожен з учасників цікавий чимось своїм і не варто сильно порівнювати їх.

"Я з повагою ставлюся до Наді. Ніхто не кращий і ніхто не гірший. Вона цікава на паркеті, вона класно рухається. Я цікава, але інша. Сюди ж беруть не за танцювальні вміння, а беруть цікавих людей. І кожен з учасників проекту гідний. Незрозуміло, хто переможе", – зауважила артистка, яка танцює в парі з Максом Леоновим.

Санта Дімопулос і Макс Леонов - одні з фаворитів шоу Танці з зірками 2020 (фото: instagram.com/santadimopulos)

Крім того, виконавиця зізналася, що конкуренція на проекті – це мінус, адже учасники втрачають свою енергію, яку могли б направити на роботу над собою. Тому Санта не відволікається на інших, адже для неї "Танці з зірками" – це боротьба з собою.

Але все ж співачка назвала ім'я учасника, який їй неабияк імпонує і цілком може дійти до фіналу - ним виявився харизматичний актор Арам Арзуманян.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зачарувала фото з дня народження донечки Софії.