За лаштунками "Голосу країни": Надя Дорофєєва та Катя Осадча позують у стильних яскравих нарядах

Українська співачка і наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва нещодавно показала фанатам яскраві знімки зі знімального майданчика шоу. Вона розповіла, що нарешті-то команда проекту може показати глядачам свою працю.

Нове амплуа ментора співачці по душі - і вона з радістю пообіцяла поділитися своїм величезним досвідом з початківцями.

Нові подробиці закулісся також пообіцяла дізнатися у суддів проекту Катя Осадча: на офіційній сторінці в Instagram "Світського життя" вона позує з Надею Дорофєєвої, Олегом Вінником та Монатиком.

Катя і Надя підкорили мережу своїми розкішними вбраннями: Надя - в короткій спідниці, на високих підборах і в стильному головному уборі, Катя - в червоним брюках і капелюсі, також на високих підборах. Знаменитості обнімаються і радо позують фотографу. Надя шле повітряний поцілунок шанувальникам.

"Де, як і з ким зірки відпочивали на зимових канікулах - розпитали з перших вуст за лаштунками "Голосу країни". До зустрічі в етері. Знудьгувалися за свіженьким?", - свідчить підпис під знімками.

Олег Винник і Monatik виглядають не менш стильно, ніж ведуча Катя Осадча. Шанувальники вже чекають гарячих подробиць з закулісся шоу.

Команда "Голосу країни" (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва провела незабутній відпочинок на Балі: співачка похвалилася шикарною фігурою в коротких шортах на байку.