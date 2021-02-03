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За лаштунками "Голосу країни": Надя Дорофєєва та Катя Осадча позують у стильних яскравих нарядах

Новость на русском → Середа 03 лютого 2021 13:49
За лаштунками "Голосу країни": Надя Дорофєєва та Катя Осадча позують у стильних яскравих нарядах Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Українська співачка і наставниця у проекті "Голос країни", 1+1, Надя Дорофєєва нещодавно показала фанатам яскраві знімки зі знімального майданчика шоу. Вона розповіла, що нарешті-то команда проекту може показати глядачам свою працю.

Нове амплуа ментора співачці по душі - і вона з радістю пообіцяла поділитися своїм величезним досвідом з початківцями.

Нові подробиці закулісся також пообіцяла дізнатися у суддів проекту Катя Осадча: на офіційній сторінці в Instagram "Світського життя" вона позує з Надею Дорофєєвої, Олегом Вінником та Монатиком.

Катя і Надя підкорили мережу своїми розкішними вбраннями: Надя - в короткій спідниці, на високих підборах і в стильному головному уборі, Катя - в червоним брюках і капелюсі, також на високих підборах. Знаменитості обнімаються і радо позують фотографу. Надя шле повітряний поцілунок шанувальникам.

За лаштунками &quot;Голосу країни&quot;: Надя Дорофєєва та Катя Осадча позують у стильних яскравих нарядах

"Де, як і з ким зірки відпочивали на зимових канікулах - розпитали з перших вуст за лаштунками "Голосу країни". До зустрічі в етері. Знудьгувалися за свіженьким?", - свідчить підпис під знімками.

За лаштунками &quot;Голосу країни&quot;: Надя Дорофєєва та Катя Осадча позують у стильних яскравих нарядах

Олег Винник і Monatik виглядають не менш стильно, ніж ведуча Катя Осадча. Шанувальники вже чекають гарячих подробиць з закулісся шоу.

За лаштунками &quot;Голосу країни&quot;: Надя Дорофєєва та Катя Осадча позують у стильних яскравих нарядахКоманда "Голосу країни" (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва провела незабутній відпочинок на Балі: співачка похвалилася шикарною фігурою в коротких шортах на байку.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча певец Надя Дорофеєва Монатик Олег Винник
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