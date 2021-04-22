Запорука відмінного дня: Маша Єфросиніна розкрила свої правила ідеального ранку

На честь другої річниці створення власного бренду домашнього одягу Mashsh ведуча Маша Єфросиніна вирішила влаштувати для підписників марафон корисних порад, знахідок і цікавого досвіду. Почати вона вирішила з ранкових ритуалів, адже ранок - це як фундамент, на який буде покладено весь ваш день.

Маша супроводила публікацію милими домашніми фото, на яких вона зображена на кухні в красивому домашньому одязі. Теледіва демонструє струнку фігуру і відмінний настрій.

"Ось, наприклад, що ви відразу робите, відкриваючи очі? Беретеся за телефон. А телефон відразу викидає на вас купу новин. Отже, встаєте з ліжка ви вже з "квадратною головою". І яким повинен бути ваш день? Не впевнена, що після цього повідомлення ви відразу позбудетеся від звички хапатися за телефон, але завтра вранці принаймні задумаєтеся, що, може, спочатку зробити "потягушки", - написала артистка.

Ранкові ритуали Маші Єфросиніної:

1. Провести якомога більше часу без телефону. Я беруся за нього вже з ранковою кавою.

2. Натщесерце випити склянку теплої, майже гарячої води. У кого немає протипоказань, то можна додати лимон, а можна і трохи меду (такий напій круто стимулює відтік жовчі).

3. Легка розминка (згадайте 3-5 рухів з фіз-ри і все). Можна включити музику (але ту, що "просить" настрій саме в цей момент).

4. Сам сніданок повинен бути дуже поживним. Я перепробувала багато порад і методів, і прийшла до того, що "багатий" сніданок дає можливість продуктивної роботи і енергійності на цілий день. Можна попустити обід, але не сніданок.

5. Не читайте новини під час прийому їжі. Не псуйте такий важливий для організму ритуал.

Маша Єфросиніна підкорила атмосферними ранковими фото (фото: instagram.com/mashaefrosinina)