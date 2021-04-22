ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Запорука відмінного дня: Маша Єфросиніна розкрила свої правила ідеального ранку

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 10:32
Запорука відмінного дня: Маша Єфросиніна розкрила свої правила ідеального ранку Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

На честь другої річниці створення власного бренду домашнього одягу Mashsh ведуча Маша Єфросиніна вирішила влаштувати для підписників марафон корисних порад, знахідок і цікавого досвіду. Почати вона вирішила з ранкових ритуалів, адже ранок - це як фундамент, на який буде покладено весь ваш день.

Своїми правилами ідеального ранку знаменитість поділилася на сторінці бренду в Instagram.

Маша супроводила публікацію милими домашніми фото, на яких вона зображена на кухні в красивому домашньому одязі. Теледіва демонструє струнку фігуру і відмінний настрій.

Запорука відмінного дня: Маша Єфросиніна розкрила свої правила ідеального ранку

"Ось, наприклад, що ви відразу робите, відкриваючи очі? Беретеся за телефон. А телефон відразу викидає на вас купу новин. Отже, встаєте з ліжка ви вже з "квадратною головою". І яким повинен бути ваш день? Не впевнена, що після цього повідомлення ви відразу позбудетеся від звички хапатися за телефон, але завтра вранці принаймні задумаєтеся, що, може, спочатку зробити "потягушки", - написала артистка.

Ранкові ритуали Маші Єфросиніної:

1. Провести якомога більше часу без телефону. Я беруся за нього вже з ранковою кавою.

2. Натщесерце випити склянку теплої, майже гарячої води. У кого немає протипоказань, то можна додати лимон, а можна і трохи меду (такий напій круто стимулює відтік жовчі).

Запорука відмінного дня: Маша Єфросиніна розкрила свої правила ідеального ранку

3. Легка розминка (згадайте 3-5 рухів з фіз-ри і все). Можна включити музику (але ту, що "просить" настрій саме в цей момент).

4. Сам сніданок повинен бути дуже поживним. Я перепробувала багато порад і методів, і прийшла до того, що "багатий" сніданок дає можливість продуктивної роботи і енергійності на цілий день. Можна попустити обід, але не сніданок.

5. Не читайте новини під час прийому їжі. Не псуйте такий важливий для організму ритуал.

Запорука відмінного дня: Маша Єфросиніна розкрила свої правила ідеального ранку

Маша Єфросиніна підкорила атмосферними ранковими фото (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розкрила свій секрет сімейного щастя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Маша Єфросиніна ведущая
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Спекти вдома або купити? У скільки українцям обійдеться святкова паска
Спекти вдома або купити? У скільки українцям обійдеться святкова паска