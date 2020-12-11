Уповільнена сцена з кіно: Горбунов розповів про подвиг кума-сусіда

Відомий український шоумен і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов повідав шанувальникам історію про те, як його врятував зірковий сусід - репер та продюсер Потап. Річ у тому, що в Києві з 10 грудня крижаний дощ перетворив вулиці в каток. Юрій намагався заїхати в гараж на своєму автомобілі, але машину занесло і вона мало не влучила в поряд припарковане авто і паркан, якби не Потап із сіллю.

"Знаєте що таке справжній сусід?! Це людина, яка не просто живе по сусідству. Це людина, яка в потрібну хвилину приходить на допомогу. Так як сьогодні, коли на схилі, на в'їзді в гараж, моя некерована машина мчала на паркан і поруч припарковані авто, як з-під землі з'явився кум з пачкою солі в руках. І тут як уповільнена сцена з кіно — я в холодному поту і Олексій на ходу сипле сіль під колеса. Кум, дякую тобі і уклін!" - розповів на своїй сторінці в Facebook Юрій Горбунов.

Шоумен щиро подякував своєму куму Потапу і опублікував фотографії.

Юрій Горбунов розповів про допомогу сусіда-Потапа (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)

В коментарях українці подякували Потапу за людяність до сусіда.

Юрій, не дарма кажуть "друг пізнається в біді ", від і десь взявся кум і виручив!

Дуже добре розумію ці емоції. У мене такі ж кумі, що завжди прийдуть на допомогу, навіть, коли не кажеш, що потрібно - самі радо допомагають. Я щаслива, що маю таких кумів і друзів, чого бажаю кожному із вас.

Так, молодець, куме, як ангел Хоронитель.

У мене такі ж сусіди, як батька.

Як ми раніше писали, український співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів про своє ставлення до грошей, а також про свою найдорожчу покупку.