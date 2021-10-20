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Я і не помітила: Каменських зробила чесне зізнання зі спальні про своє нове захоплення

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Середа 20 жовтня 2021 21:15
Я і не помітила: Каменських зробила чесне зізнання зі спальні про своє нове захоплення Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських зараз знаходиться в ОАЄ, в Дубаї, де не тільки відпочиває, а й працює. Компанію співачці склав її чоловік Потап, з яким вони стараються проводити якомога більше часу разом. Співачка вже повідомила, що встигла оцінити місцевий шопінг і назвала його ідеальним – ні в Європі, ні в США немає такого вибору і асортименту, як в Еміратах.

В Instagram вона показала свій ранок і похвалилася затишним і стильним смарагдовим домашнім костюмом.

Настя позує в піжамі на ліжку в готельному номері. На ній немає ні грама макіяжу.

"Спробуйте вгадати по фото мій улюблений колір в цьому сезоні. Мені здається, смарагдовий личить всім. Такий глибокий, благородний, красивий. Тому я і не помітила, як почала скуповувати все в цьому кольорі. З Іспанії додому зі мною у валізі їхав оксамитовий жакет, в цьому ж кольорі замовила светр", - зізналася Настя, яка не приховує, що любить шопінг і стежить за модними тенденціями в світі.

Я і не помітила: Каменських зробила чесне зізнання зі спальні про своє нове захоплення

Я і не помітила: Каменських зробила чесне зізнання зі спальні про своє нове захоплення

Настя Каменських заявила, що смарагдовий - її фаворит (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники зірки зійшлися на думці, що смарагдовий колір неймовірно підходить співачці і закидали її компліментами в коментарях під постом.

  • Настя, тобі дуже личить смарагдовий колір. Супер
  • Красива
  • Шикарна
  • Настя, ти прекрасна
  • Настя, ти справжня і природна, а також дуже красива від природи!
  • Смарагдовий вам дуже до лиця
  • Краща
  • Ви красуня, а халатик - мрія

Ідеальним продовженням дня став шопінг у великому моллі. Настя була щаслива від того, що коханий повіз її займатися найулюбленішим дівчачим заняттям – купувати обновки.

Я і не помітила: Каменських зробила чесне зізнання зі спальні про своє нове захоплення

Настя Каменських в захваті від шопінгу в Дубаї (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських підкорила гарячим образом у латексному міні з відомим красенем-чоловіком.

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Настя Каменських Потап
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