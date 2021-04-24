Як займатися спортом із задоволенням: лайфхаки Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна продовжує свій марафон порад і правил на всі випадки життя, які працюють для неї. Так, раніше ведуча поділилася своїми ранковими ритуалами , а тепер розповіла, як зробити спорт частиною свого життя і займатися ним із задоволенням.

Маша супроводила публікацію добіркою своїх фото в красивих спортивних аутфітах і ефектних позах, на особистому прикладі показуючи, як може бути приємно бути активною і спортивною. Не кажучи вже про прекрасну фігуру!

"Єдина тема, на яку я бачу падіння цікавості під час своїх виступів - це спорт! Спочатку це мене засмучувало, але згодом я зрозуміла, в чому справа... Ми, особливо жінки, звикли сприймати заняття спортом, як вимушене навантаження. Тому сьогодні я ділюся своїми правилами, як зробити спорт приємною частиною життя", - зазначила Єфросиніна.

Як займатися спортом із задоволенням:

1. Ніколи не займайтеся тим, що викликає в вас хоча б натяк на негативні відчуття. Я пробувала басейн (мені мокро), йогу (нудно), групові секції (незручно), Тягання заліза (розпухаю як на дріжджах)... Тому раджу чесно себе запитати, від чого не верне - і саме з цього почати.

2. Установка, що гальмує старт заняття спортом: "Ось схудну трохи, та піду до зали". Брехня та відмовка: не підете. Моя порада така: добре, не йдіть до зали, якщо не подобаєтесь собі в дзеркалі. Маєте повне право не відчувати соціальні незручності. Але домовтеся з собою про щоденні рухи от прям із завтра: прогулянка протягом години та вправи зранку; або година танців перед дзеркалом під улюблену музику; або проведення зуму на доріжці. Оком не встигнете моргнути, як ваше "ось схудну" наступить.

3. Придбайте собі офігенну спортивну форму! Я, чесно, не знаю кращої мотивації. Я в примірювальній можу довго все на себе тулити, але, коли бачу, що форма села ідеально, та ще й розмір мій, мені хочеться в ту ж мить поприсідати або преса качнути.





4. Укладіть парі з тренером або з подругою. На гроші! Що приведете себе в бажану форму за певний період. Гарантую, ви досягнете результату: гроші - велика рушійна сила!

Маша Єфросиніна продемонструвала ефектні спортивні образи і пози (фото: instagram.com/mashsh.wear)