Чим зайнятися дощовим осіннім днем: топ-5 ідей для всієї родини від Лілії Ребрик

Ведуча завжди знає, як весело і цікаво провести час з рідними

Ось і настали холодні і дощові осінні дні, коли особливо хочеться взагалі виходити з дому. Однак популярна телеведуча Лілія Ребрик не сумує - адже вона завжди знає, як можна цікаво і весело провести час у колі родини! Разом з чоловіком Андрієм Диким вони виховують двох дочок і дуже люблять займатися чимось разом з ними.

Так, на своїй Instagram-сторінці Лілія запропонувала кілька ідей і лайфхаків, чим зайнятися всією сім'єю вдома, якщо погода не радує. Публікацію зірка супроводила милим сімейним знімком, на якому вони з чоловіком і доньками ніжно обнімаються.

"Наші лайфхаки, чим займатися дощової осені (а потім вже і зимовими довгими вечорами). У погану погоду ми тримаємося сім'єю. По-перше так тепліше, але насправді - ніщо так не зближує, як спільна сімейна справа! Що ми любимо?

1. Перегляд кіно. Оскільки у нас в родині різні покоління, нам важливо, щоб фільм був цікавий і дітям, тому вибираємо сімейні комедії. Наш топ фільмів для сімейного перегляду: "Старик хоттабич", "Операція Ы", "Пригоди паддінгтона", "Едвін і бурундуки".

2. Звісно, ми йдемо у ногу з часом і переглядаємо відео у Тік-ток і YouTube. Тут обираємо відео про танці (зрозуміло, адже ж це наша сімейна стихія), про тварин і обожнюємо добірку всяких казусів.

3. Але ясно, що не весь час ми проводимо за екранами телевізорів чи телефонів. Обожнюємо збирати разом пазли. Тематика різноманітна, але головне, що під час збору пазлів ми встигаємо ще й посміятися, і помріяти, і поспілкуватися!

4. Хіт цього дощового сезону - словесні ігри. Ось вам кілька варіантів: окрім банальної гри у слова, ми ще граємо у "вигадайте спільну казку" - кожен член родини додає до речення свою версію розвитку історіі, виходить дуже смішно! Раджу записувати на диктофон, аби потім ще раз переслухати і посміятися. Ще з варіантів - створити сімейні віршики, пісні. Ви собі не уявляєте, куди може привести фантазія.

5. А ще з дівчатками ми любимо разом готувати! Кухню потім доводиться прибирати, звичайно, але це безцінні миті. Ви думаєте, звідки я стільки страв вибираю в #рецептивідліліребрик, все це - наша сімейна фантазія. Осінь сьогодні точно вступила в свої права. Це вже справжній вересень! Чим ви збираєтеся урізноманітнити цю божевільну осінь?!" - докладно поділилася теледіва.

Лілія Ребрик обожнює проводити час у колі сім'ї - з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик підкорила бездоганним осіннім образом в шикарному синьому платті.

Також повідомлялося, що Лілія Ребрик здивувала сумою першого гонорару і розповіла про знакову купівлю.