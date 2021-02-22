Запасайтеся терпінням: Лілія Ребрик заінтригувала екстримальним декольте та заявою

Лілія Ребрик регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. Ведуча ділиться з ними не тільки замальовками з життя , але і дарує мотивацію і натхнення, а також балує кулінарними секретами. На цей раз вона вирішила зачарувати підписників чорно-білим атмосферних фотосетом і поміркувала про швидкий прихід найромантичнішої пори року – весни.

Лілія позує в топі з глибоким вирізом, який дозволив оголити розкішні груди, і трендовому жакеті. Вона підставила обличчя сонцю, що просковзнуло крізь вікно, і замружила очі в блаженстві. В тексті посту зірка поміркувала про швидкий прихід весни і змінами, які принесе новий час року.

"Всього 7 днів, і весна! Її дихання вже відчувається! Помітили, що вже пізніше сідає сонце? Що повітря вже пахне нотками весни? Що вже є якесь передчуття чогось нового, надихаючого? Ось тільки ці брудні кучугури чи то снігу, чи то криги - розчаровують, хоча і вони є вісниками довгоочікуваної весни! Запасайтеся терпінням, готуйтеся змінити гардероб (щоб у ньому було побільше яскравого цієї весни), мрійте, будуйте плани і чекайте весни! Всього 7 днів..." - запевнила Лілія

Лілія захопила шикарним декольте (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також вона поділилася ще одним чорно-білим кадром, на якому позує в пальто з візерунком "гусяча лапка", яке спустила з плечей, і темній блузі асиметричного крою. Образ довершили звисаючі сережки-перлини.

Лілія показала стильний чорно-білий образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)