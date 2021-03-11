Заробляю собі на помади: дружина Остапчука розповіла про розподіл фінансів в сім'ї

Друга дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка днями похвалилася оригінальним подарунком від коханого на 8 березня , розговорилася про те, як вони з чоловіком розподілили сімейні фінанси.

Христина вирішила поспілкуватися з шанувальниками і в розділі сториз свого Instagram відповіла на питання про фінанси і заробіток.

Наприклад, багатьох цікавило, за якою моделлю вони з Володимиром будують сімейний бюджет і хто вкладає в нього більше.

Один з фоловерів так і запитав у дівчини: "Ви з Вовою відразу обговорювали, що його гроші спільні, а ваші це ваші?" На що Горняк відповіла в цілому ствердно і зізналася, що основні сімейні витрати бере на себе її чоловік, а її заробіток йде на "помади".

"Ми з ним на березі обговорили, хто як бачить фінансову модель у відносинах. Я не з тих дівчат, які сидять вдома. Але і не з тих, які ділять витрати на придбання житла, або відпочинків і т. д. Завжди вважала, що всі основні обов'язки по забезпеченню лежать на чоловікові, а я заробляю собі на помади і йому на подаруночки і купую продукти за свій рахунок, і заправляюся сама. Чим не внесок у загальний бюджет?" - відповіла Христина.

Вона також додала, що домовленість з чоловіком склалася таким чином, оскільки вона вийшла заміж в 34 роки, маючи певний життєвий досвід.

Підписники Христини також поцікавилися у неї, чи доводилося їй зустрічатися з чоловіками-альфонсами. На що дівчина запевнила, що їй пощастило:

"Бог милував мене. Утримувати чоловіка — зовсім не моє. Але комусь же так підходить, хтось і квартиру знімає 50/50. Кожному своє. І не засуджую", - зазначила Горняк.

Дружина Володимира Остапчука розповіла, як вони розділили сімейні фінанси (фото: instagram.com/kristygor)

Дружина шоумена, яка працює нотаріусом, відповіла на питання про те, в яких витратах вона могла б собі відмовити при необхідності, а в яких ні.

На це Христина зазначила, що потрібно вміти визначати пріоритети - наприклад, вона не стала б відмовлятися від витрат, пов'язаних з її роботою, а також зі здоров'ям.

Христина Горняк про сімейні финанси (відео: youtube.com)