Заряд позитиву на день: дружина "Холостяка-9" розповіла про їх ранкові ритуали

Даша Квіткова розкрила, без чого не обходиться їх з Микитою ранок

Екс-Холостк-9 Микита Добринін і його дружина, а за сумісництвом і переможниця проекту Даша Квіткова обидва ведуть свої блоги в мережі і з задоволенням показують моменти зі свого життя. Крім того, пара часто спілкується із шанувальниками і ділиться корисними порадами та лайфхаками.

Так, Даша опублікувала миле ранкове фото з коханим у своєму Instagram. На знімку вони відображені за сніданком в білих халатах.

Однак молоді люди трохи відволіклися від їжі і приділяють більше уваги один одному - дівчина сіла до чоловіка на коліна і вони ніжно обіймають один одного, при цьому забавно труться носами, посміхаючись.

Даша Квіткова та Микита Добринін обожнюють починати ранок разом (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова розповіла підписникам про те, які ранкові ритуали допомагають їм з чоловіком позитивно почати день.

"Незалежно від того, у скільки починається наш ранок, хочеться, щоб він був приємним і заряджав позитивом на цілий день. Ось кілька моїх ритуалів, які стали частиною нашого ранку:

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З вечора ми проговорюємо весь план на завтра.

Перший секрет відмінного ранку у тому, щоб підготуватися до нього з вечора.

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Щоранку ми говоримо один одному компліменти і як щасливі прокинутися разом. Обнімаємося міцно і няшкаємся. Навіть не думайте, що це дрібниці.

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Прокидаємося в настрої.

В ідеальний ранок входить невелика фізична активність (у нас це танці під музику) і контрастний душ.

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Балуємо себе.

У цей час ми можемо дозволити собі з'їсти те, що ми так любимо. Тому за сніданком у нас найбільше їжі.

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Протягом дня може бути багато ситуацій, в яких тобі знадобляться внутрішня впевненість і позитивний настрій. Ранок, наповнений близькими тобі "ритуалами", допоможе залишитися в ресурсі до самого вечора", - докладно поділилася Даша.

Фолловери подякували дівчині за відмінні поради та залишили теплі слова їх парі з Микитою.

Я просто балдію від вашої парочки-ось вже дійсно знайшли один одного....Щастя вам на довгі роки.

Приголомшлива фотографія

Ви ідеально підходите один одному, добра вам і щастя

Бережіть один одного

Прекрасні поради для позитиву на цілий день, будьте щасливі

шикарні

Ось це я розумію доброго ранку!)) треба теж так спробувати)

Це любов

Які милі

Як завжди прекрасні

Здорово, дуже мудрі відносини

Нагадаємо, переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова зважилася на особисте визнання про стосунки з чоловіком. За її словами, вона спокійно ставиться до спілкування Микити Добриніна з іншими дівчатами, якщо це по роботі.

Раніше Даша Квіткова зробила зізнання про сварки з Микитою Добриніним.