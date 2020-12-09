Заслужила релакс: Юлія Саніна похвалилася гарячим фото на пляжі

Юлія Саніна - одна з найулюбленіших глядачами учасниць проекту "Танці з зірками 2020", трохи не дотягла до перемоги в шоу, але вважає друге місце своєю особистою перемогою і на долю не скаржиться. Юлія відмовилася взяти кубок переможця з рук Санти Дімопулос, зізнавшись, що поступки їй не потрібні.

А зараз Саніна вирушила на заслужений відпочинок - почистити голову від зайвих думок, як вона сама висловилася, перед новими досягненнями. Співачка показала своїм фанатам знімок, на якому вона позує босоніж на піску біля води.

"Mood of the day. Солоні волосся і голова, з якої поступово йдуть зайві думки...", - лаконічно підписала фото Саніна.

Юлія Саніна та її солоне волосся (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Сподіваюся, це відпочинок перед "Голосом", "Ви повністю заслужили цей релакс, гарного відпочинку", "Можна щас опинитися поруч з Юлею десь у теплих краях, а не ось це ось все...", "Сонячна дівчинка", "Кайф, чекаємо ще фоточки з відпочинку", - пораділи за свою улюбленицю фанати.

Нагадаємо, що після оголошення переможця шоу "Танці з зірками 2020" Ілона Гвоздьова вирішила висловитися і дати свою оцінку всьому, що відбувалося на головному майданчику країни. Гвоздєва зізналася, що вважає перемогу Санти Дімопулос заслуженою, але все ж переможцями для неї стала зовсім інша пара.