ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Заслужила релакс: Юлія Саніна похвалилася гарячим фото на пляжі

Новость на русском → Середа 09 грудня 2020 12:25
Заслужила релакс: Юлія Саніна похвалилася гарячим фото на пляжі Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна - одна з найулюбленіших глядачами учасниць проекту "Танці з зірками 2020", трохи не дотягла до перемоги в шоу, але вважає друге місце своєю особистою перемогою і на долю не скаржиться. Юлія відмовилася взяти кубок переможця з рук Санти Дімопулос, зізнавшись, що поступки їй не потрібні.

А зараз Саніна вирушила на заслужений відпочинок - почистити голову від зайвих думок, як вона сама висловилася, перед новими досягненнями. Співачка показала своїм фанатам знімок, на якому вона позує босоніж на піску біля води.

"Mood of the day. Солоні волосся і голова, з якої поступово йдуть зайві думки...", - лаконічно підписала фото Саніна.

Заслужила релакс: Юлія Саніна похвалилася гарячим фото на пляжіЮлія Саніна та її солоне волосся (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Сподіваюся, це відпочинок перед "Голосом", "Ви повністю заслужили цей релакс, гарного відпочинку", "Можна щас опинитися поруч з Юлею десь у теплих краях, а не ось це ось все...", "Сонячна дівчинка", "Кайф, чекаємо ще фоточки з відпочинку", - пораділи за свою улюбленицю фанати.

Нагадаємо, що після оголошення переможця шоу "Танці з зірками 2020" Ілона Гвоздьова вирішила висловитися і дати свою оцінку всьому, що відбувалося на головному майданчику країни. Гвоздєва зізналася, що вважає перемогу Санти Дімопулос заслуженою, але все ж переможцями для неї стала зовсім інша пара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Танці з зірками Танцы со звездами Юлия Санина
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Жорсткий карантин в Україні можуть ввести 8 січня
Маріанна Присяжнюк, Сергій Щербина Жорсткий карантин в Україні можуть ввести 8 січня