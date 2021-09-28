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"Заспані, але щасливі": Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

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Вівторок 28 вересня 2021 11:42
"Заспані, але щасливі": Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча і Юрій Горбунов трохи більше місяця тому стали батьками – у них народився другий спільний син Данила. Ведучі ретельно підбирали ім'я для малюка і далеко не відразу розсекретили як навали хлопчика. Втім, Юрій мріє про дочку і не збирається зупинятися на досягнутому - він переконаний, що все ж стане багатодітним татом і знову поїде з Катею в пологовий будинок. А поки новоспечені батьки насолоджуються спільними прогулянками і часом з маленким Данилом, і зворушують кадрами з малюком шанувальників в соцмережі.

Катя і Юрій запостили в Instagram сімейні знімки, зроблені в осінній день.

На одному з фото Катя притискає до себе молодшого синочка, одягненого в кумедний теплий білосніжний комбінезон з вушками на капюшоні. Стильна матуся позує в модному картатому пальто. Вона одягла зручний спортивний костюм пудрового відтінку і білі комфортні кросівки. Фото зроблено в мальовничому місці - в альтанці біля річки.

&quot;Заспані, але щасливі&quot;: Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

Катя Осадча зачарувала прогулянкою з молодшим синочком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Осінній дзен", - коротко і лаконічно підписала милу світлину з синочком Катя.

Юрій же поділився фото з прогулянки, на яких зображений з коляскою. Не обійшлося і без сімейного селфі. Щасливе подружжя посміхається на камеру – Катя притискає до себе Данила.

&quot;Заспані, але щасливі&quot;: Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

&quot;Заспані, але щасливі&quot;: Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

&quot;Заспані, але щасливі&quot;: Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

Юрій Горбунов щосили насолоджується батьківством (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальників зворушив сімейний фотосет щасливих батьків і вони поспішили залишити теплі слова в коментарях.

  • Прекрасні фото
  • Щасливий тато!
  • Класні
  • Неперевершені
  • Яка краса в простоті
  • Заспані, але щасливі
  • З кожною дитиною Юра стає молодше
  • А Катерині дуже личать маленькі дітки

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зачарував творчим процесом зі старшим синочком Іваном.

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