"Заспані, але щасливі": Осадча і Горбунов зворушили осінньою прогулянкою з малюком

Катя Осадча і Юрій Горбунов трохи більше місяця тому стали батьками – у них народився другий спільний син Данила. Ведучі ретельно підбирали ім'я для малюка і далеко не відразу розсекретили як навали хлопчика. Втім, Юрій мріє про дочку і не збирається зупинятися на досягнутому - він переконаний, що все ж стане багатодітним татом і знову поїде з Катею в пологовий будинок. А поки новоспечені батьки насолоджуються спільними прогулянками і часом з маленким Данилом, і зворушують кадрами з малюком шанувальників в соцмережі.

Катя і Юрій запостили в Instagram сімейні знімки, зроблені в осінній день.

На одному з фото Катя притискає до себе молодшого синочка, одягненого в кумедний теплий білосніжний комбінезон з вушками на капюшоні. Стильна матуся позує в модному картатому пальто. Вона одягла зручний спортивний костюм пудрового відтінку і білі комфортні кросівки. Фото зроблено в мальовничому місці - в альтанці біля річки. Катя Осадча зачарувала прогулянкою з молодшим синочком (фото: instagram.com/kosadcha) "Осінній дзен", - коротко і лаконічно підписала милу світлину з синочком Катя. Юрій же поділився фото з прогулянки, на яких зображений з коляскою. Не обійшлося і без сімейного селфі. Щасливе подружжя посміхається на камеру – Катя притискає до себе Данила. Юрій Горбунов щосили насолоджується батьківством (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Шанувальників зворушив сімейний фотосет щасливих батьків і вони поспішили залишити теплі слова в коментарях. Прекрасні фото

Щасливий тато!

Класні

Неперевершені

Яка краса в простоті

Заспані, але щасливі

З кожною дитиною Юра стає молодше

А Катерині дуже личать маленькі дітки