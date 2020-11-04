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Змусив зробити аборт у 19 років: Катерина Бужинська шокувала визнанням про екс-чоловіка

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 15:21
Змусив зробити аборт у 19 років: Катерина Бужинська шокувала визнанням про екс-чоловіка Катерина Бужинська зробила відверте зізнання (фото: facebook.com.katyabuzhynskaya)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка відверто розповіла про знущання чоловіка

Катерина Бужинська майже 20 років тому пережила справжню трагедію. Її колишній чоловік і продюсер Юрій Квеленков змусив співачку зробити аборт. Тоді артистці було всього 19 років і вона послухала пораду чоловіка і позбулася малюка.

У програмі "Життя відомих людей" співачка поділилася деталями цієї сумної історії. Вона розповіла, що дізналася про вагітність перед концертом, але відповідь чоловіка її шокувала.

"Він мені сказав, що треба позбутися дитини. За руку силоміць привів мене в лікарню до лікаря. Він сказав, що у нас робота на першому місці. Потім, пізніше", - розповіла Катерина.

Після цього відносини подружжя зіпсувалися, а потім і зовсім Квеленков вирішив "піти наліво" і зрадити Бужинській. Про його зраду потім вона дізналася і не змогла стерпіти біль.

Пара прожила вісім років, але потім розпалася через поведінку тирана Юрія.

"І принижував, і руку підіймав. Наші відносини, наше життя з Юрієм, - це для мене була просто драма, трагедія, постійні сльози. Він сам гуляв, зраджував, а мене закривав. Але я навіть ніколи в бік не подивилася і ми прожили вісім років шлюбу. І я ніколи йому не зраджувала і мені було дуже боляче з ним жити", - розповіла правду Бужинська.

Нагадаємо, що Юрій Квеленков помітив молоду співачку, коли їй було 14 років на одному з фестивалів. Він був старший за неї на 20 років на той момент.

Катерина Бужинська розповіла про аборт і колишнього чоловіка

Як ми раніше писали, Катерина Бужинська відверто розповіла про чоловіка-тирана, який був її продюсером.

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