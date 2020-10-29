Змусила своє тіло: Надія Мейхер пояснила провальну підтримку на "Танцях з зірками 2020"

Зірка докладно розповіла, чому їй не вдався трюк з "містком"

Дев'ятий прямий ефір "Танців з зірками 2020" для Надії Мейхер видався не з легких. Співачці не вдалася з першого разу складна підтримка в кінці номера, а потім вона посварилася з Катериною Кухар після різкого зауваження прими-балерини. Надія вирішила не залишати без уваги ситуацію, що склалася і на сторінці в Instagram пояснювалася з шанувальниками.

Вона зізналася, що виконати трюк для неї не становить складності, але реалізації задуманого завадили обставини.

"Складність цього елемента в даній ситуації полягала тільки в тому, щоб правильно підкинути і вичавити мене... І не дивлячись на те, що з першого разу через спідницю моїм хлопцям не вдалося це зробити, ми все одно досягли мети!" - пояснила цілеспрямована співачка.

Також вона зізналася, що сама вирішила впровадити складну підтримку в номер і показала відео з репетиції, на якому разом з партнерами Кирилом Васюком і Даніелем Салемом практикує трюк.

"Послухавши композицію "O FORTUNA", моя уява представила собі саме цю підтримку... Звичайно, довелося витратити кілька годин, щоб остаточно змусити своє тіло і учасників зрозуміти, який принцип у цієї диво-підтримки, яка так полонила", - уточнила Надія.

Вона зазначила, що не звикла шукати легких шляхів, тому ставить перед собою з ефіру в ефір складні, але цікаві завдання.

"Нагадую, легкі задачі мене не збуджують, а, навпаки, гасять інтерес навіть до проектів. Тільки стимул ускладнювати творчість, розбурхує уяву, збуджує її і піднімає в мені великі можливості... Примітка: для мого рівня гнучкості, цей елемент не складний, закликаю багатьох за цей нюанс не хвилюватися", - звернулася до артистка до тих, хто щиро переживав за її здоров'я та самопочуття.

Під постом Надії свій дотепний коментар залишила Леся Нікітюк, яка також встигла станцювати у дев'ятому прямому ефірі Танців з зірками -2020, склавши тріо разом з Ольгою Фреймут та Іллею Падзіна.

"Якщо б я зробила таку підтримку, вийшов би 2-й міст Патона", - зазначила Леді Ле.

Скріншот коментарів

Також шанувальники почали переживати, побачивши на репетиції поруч з Мейхер хореографа і танцівника Діму Жука, який захворів коронавірусом. Надія поспішила заспокоїти: "Цей запис майже двотижневої давнини".