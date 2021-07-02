Застрягла в голові: лідер Måneskin знову зізнався в коханні українцям Go_A

Фронтмен Måneskin Даміано Давид був підкорений виступом українців Go_A на конкурсі "Євробачення 2021", про що заявив на прес-конференції. Тепер лідер гурту-переможця пісенного коннкурсу знову згадав про пісню представників від України "Shum". Він зізнався, що закохався в українців.

Музиканти дали інтерв'ю блогеру Ніккі де Ягер для її влога NikkieTutorials на однойменному YouTube - каналі, де розповіли про свої плани і відповіли на питання ведучої.

Зараз рокери знаходяться в європейському турі і охоче дають інтерв'ю. Так, музиканти розповіли, що відразу по поверненню з Роттердама в рідну Італію усамітнилися на заміській віллі і почали працювати над новим музичним матеріалом, адже число їх шанувальників по всьому світу різко збільшилося і вони з нетерпінням чекають виходу свіжих композицій.

Таож фронтмен Måneskin загадав про свої фаворитів на "Євробаченні 2021"

"Я закохався в Go_A з України. Вони прекрасні!"- зазначив Даміано.

Даміано Давид знову зізнався в коханні українським колегам Go_A

Ніккі погодилася з ним. Вона зауважила, що у неї було троє фаворитів – Україна, Франція та Італія. За словами ведучої, від предствників цих країн йшов особливий вайб.

"Тепер я думаю про пісню українського гурту. Вона хороша, застрягла у мене в голові, як ти і говорила", - зізнався лідер Måneskin і навіть наспівав мелодію.

До слова, Даміано хотів би, щоб в наступому році Євробачення пройшло в його рідному місті Римі або Мілані.