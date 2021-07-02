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Застрягла в голові: лідер Måneskin знову зізнався в коханні українцям Go_A

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П'ятниця 02 липня 2021 15:38
Застрягла в голові: лідер Måneskin знову зізнався в коханні українцям Go_A Колаж РБК-Україна: Даміано Давид зізнався в любові Go_A
Автор: Ольвія Агаркова

Фронтмен Måneskin Даміано Давид був підкорений виступом українців Go_A на конкурсі "Євробачення 2021", про що заявив на прес-конференції. Тепер лідер гурту-переможця пісенного коннкурсу знову згадав про пісню представників від України "Shum". Він зізнався, що закохався в українців.

Музиканти дали інтерв'ю блогеру Ніккі де Ягер для її влога NikkieTutorials на однойменному YouTube- каналі, де розповіли про свої плани і відповіли на питання ведучої.

Зараз рокери знаходяться в європейському турі і охоче дають інтерв'ю. Так, музиканти розповіли, що відразу по поверненню з Роттердама в рідну Італію усамітнилися на заміській віллі і почали працювати над новим музичним матеріалом, адже число їх шанувальників по всьому світу різко збільшилося і вони з нетерпінням чекають виходу свіжих композицій.

Таож фронтмен Måneskin загадав про свої фаворитів на "Євробаченні 2021"

"Я закохався в Go_A з України. Вони прекрасні!"- зазначив Даміано.

Даміано Давид знову зізнався в коханні українським колегам Go_A

Ніккі погодилася з ним. Вона зауважила, що у неї було троє фаворитів – Україна, Франція та Італія. За словами ведучої, від предствників цих країн йшов особливий вайб.

"Тепер я думаю про пісню українського гурту. Вона хороша, застрягла у мене в голові, як ти і говорила", - зізнався лідер Måneskin і навіть наспівав мелодію.

До слова, Даміано хотів би, щоб в наступому році Євробачення пройшло в його рідному місті Римі або Мілані.

Нагадаємо, що раніше Måneskin звинуватили в плагіаті. Їх пісню "Zitti E Buoni" порахували схожою на композицію з 90-х групи The Vendettas.

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Євробачення GO_A
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